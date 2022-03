Manuel Neuer will mit Hotelier das Forsthaus Valepp retten

Restaurierung wird teuer

Bei einem Rundgang zeigt der Forstbeamte den traurigen Zustand des 180 Jahre alten Gemäuers. Die Böden mussten fast komplett herausgerissen werden, weil die Bretter morsch waren. Hinter Tapeten und Verkleidung an den Wänden nistete der Schimmel. Von einer "Entkernung" könne man aber nicht sprechen, sagt Meyer, man habe zum Beispiel Türstöcke und Treppengeländer drin gelassen, wenn sie noch irgendwie brauchbar erschienen.

Das Dach ist an vielen Stellen undicht, die Dachgauben müssen zurückgebaut werden. An einer Seite wird der Kniestock des Daches mit langen Stangen abgestützt, die Regenrinnen sind fast durchgehend löchrig. Es schaut nach viel Arbeit aus, bis dieses Haus gemäß den Vorgaben des Denkmalschutzes wieder hergerichtet ist.

Die Renovierung erfordere eine beträchtliche Investition, bestätigt Rabl, er rechnet mit etwa vier Millionen Euro. Der Gastronom betreibt am Tegernsee zwei namhafte Hotels und Restaurants. Erfahrungen hat er weltweit gesammelt, auch als Manager eines Resorts auf den Malediven.

Was will so ein Mann also mit einem altbairischen Berggasthof? Gerade die Geschichte dieses Ortes reize ihn, so Rabl. "Die Valepp war immer ein Platz, wo jeder willkommen war, und so soll es auch bleiben", sagt er. Deswegen werde die Küche auch traditionelle Kost für Wanderer, Naturliebhaber und Bergsportler anbieten. Frisch und regional sei die Parole, gerne auch Wildbret aus den Bayerischen Staatsforsten und Brot aus dem eigenen Ofen.

Die Rolle von Manuel Neuer

Die Idee für das Projekt sei während einer gemeinsamen Radltour mit FC Bayern- und Nationaltorhüter Manuel Neuer vom Spitzingsee in die Valepp entstanden, erzählt Rabl. Neuer fühle sich mittlerweile tief verbunden mit seiner neuen Heimat, er wolle "etwas zurückgeben" mit dem Projekt Forsthaus. Am Schanktisch werde der Nationaltorhüter allerdings nicht stehen, so Rabl, aber er bringe viele Ideen ein und gestalte alle Pläne für Neubauten, Renovierungen und Organisation mit.