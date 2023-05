> Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz tritt in CSU ein

Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz ist in die CSU eingetreten. Auf einem gemeinsamen Termin in Landshut am Donnerstag überreichte Putz seine Erklärung über den Eintritt in die Partei an den CSU-Vorsitzenden Markus Söder.