Orange Parkbänke in Landshut als Symbol gegen Gewalt an Frauen

Mit orangefarbenen Bänken im Stadtgebiet wollen die Stadt Landshut und der internationale Zonta Club ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. "Hier ist kein Platz für Gewalt an Frauen und Mädchen", steht auf den Lehnen der Sitzbänke. Daneben steht Nummer des Hilfetelefons 08000-116 016, das rund um die Uhr für Frauen in Not erreichbar ist.

Die erste orange Bank Landshuts steht im Stadtpark. Sie wird am Mittwoch von Vertreterinnen des internationalen Zonta Clubs und Landshuts Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) enthüllt. "Die orangefarbenen Bänke sind nicht nur ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen", so der Rathauschef. "Sie sind auch als Treffpunkt gedacht für Menschen, die Hilfe benötigen."

Weitere Bänke sollen folgen

In den kommenden Monaten sollen noch mehr orange Bänke im Stadtgebiet aufgestellt werden. Dafür werden Sponsoren gesucht. "Wir wollen so weitere wichtige Zeichen gegen Gewalt und für Frauen setzen," so Heike Nirschl vom Zonta Club Landshut. Dieser vermittelt für 150 Euro Patenschaften für weitere Bänke im Stadtgebiet.

💡 Was ist der Zonta-Club?

Zonta international ist eine Organisation berufstätiger Frauen in verantwortungsvollen Positionen. Sie setzt sich dafür ein, die Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern.