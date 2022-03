Landrat von Eichstätt bittet um Quartier für Flüchtlinge

Der Landkreis Eichstätt bittet um Hilfe bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Landrat Alexander Anetsberger appelliert an alle Landkreisbürger, weitere Unterkunftsmöglichkeiten zu benennen. Aufgefordert zur Meldung sind nicht nur Privatpersonen und Besitzer von Ferienwohnungen, sondern auch Betreiber von Hotels und Gaststätten.

"Angesichts der vielen Geflüchteten, die mit Zügen in Berlin ankommen, werden wir voraussichtlich bald mehr als die bisher angedachte Quote an Hilfsbedürftigen aufnehmen müssen und wir wollen das auch. In dieser großen Not müssen wir im Landkreis alle zusammenstehen", appelliert der Landkreischef. Die Meldungen sollen per Mail geschickt werden an das Postfach ukraine@lra-ei.bayern.de.

Erstanlaufstelle: Turnhalle des Gymnasiums Gaimersheim

Mittlerweile etabliert der Kreis eine Erstanlaufstelle für 360 ukrainische Flüchtlinge. Sie ist in der Turnhalle des Gymnasiums Gaimersheim untergebracht und besteht im Wesentlichen aus Stockbetten, Matratzen, Spinden und Trennwänden. 120 der Plätze stehen sofort zur Verfügung, der Rest der Plätze soll im Laufe der Woche folgen. Auch andernorts in Bayern werden Schulturnhallen dafür eingesetzt.

BRK will bei Organisation und Erstverpflegung helfen

Derzeit schließe sich die Koordinationsgruppe mit den Hilfsorganisationen kurz, wie die vielen Zusatzleistungen und auch die Organisation der Hilfsgüter zu bewerkstelligen sind. Der Landrat hat im Laufe des Sonntagnachmittags die Zusage des BRK-Kreisbereitschaftsleiters Christoph Lerzer erhalten, dass das BRK bei der Registrierung und der vielleicht erforderlichen provisorischen Erstverpflegung mit der mobilen Küche unterstützen kann.

Ukraine-Flüchtlinge: Dringend auf Unterstützung der Gemeinden angewiesen

Bereits in den vergangenen Tagen wurden die Integrationsbeauftragten der Gemeinden angeschrieben und eine Reaktivierung von ehrenamtlichen Helfern aus dem Jahre 2015 angeregt. "Es wäre gut, wenn wir den Kreis der Ehrenamtlichen sukzessive erweitern könnten. Hier wie bei den Unterkünften sind wir dringend auf die Unterstützung unserer Gemeinden angewiesen", erklärt Landrat Anetsberger. Insgesamt sieht er den Kreis in dieser Krise gut gerüstet.

Kontaktadresse für Hilfswillige

Bürgerinnen und Bürger können sich mit allen Anfragen und Unterstützungsangeboten rund um die Ukrainekrise unter der Mailadresse ukraine@lra-ei.bayern.de melden. Das Landratsamt stellt auf der Landkreishomepage eine Übersicht über relevante Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.