Kurz hintereinander zwei Tankstellen in Eggenfelden überfallen

Am späten Mittwochabend hat ein Mann offenbar innerhalb von zehn bis 15 Minuten zwei Tankstellen in der Eggenfeldener Innenstadt überfallen. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern am Donnerstag mit. Insgesamt soll er einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag und zwei Schachteln Zigaretten erbeutet haben.

Festnahme und Wohnungsdurchsuchung in der Nacht

Zunächst gelang dem Tankstellenräuber zu Fuß die Flucht. Sofort wurde eine großangelegte Fahndung gestartet: Etliche Polizeikräfte und ein Hubschrauber suchten nach dem Mann. Aufgrund mehrerer Täterbeschreibungen von Angestellten der überfallenen Tankstellen, konnten Beamte einen Tatverdächtigen fassen. Es handelt sich um einen 24-Jährigen aus dem Stadtgebiet von Eggenfelden, teilte die Polizei mit. Noch in der Nacht wurde seine Wohnung durchsucht. Dort konnte "diverses Beweismaterial" gefunden werden, heißt es weiter. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Keine Waffen, keine Gewaltanwendung

Ob der Mann bei den Überfällen maskiert war, ist nicht klar. Jedenfalls fand keine Gewalt statt – dementsprechend wurde niemand verletzt. Auch Waffen waren keine im Spiel, heißt es von der Polizeisprecherin. Die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft Passau laufen.

Der erste Überfall auf die Tankstelle in der Pfarrkirchener Straße war um kurz vor 22 Uhr. Wenig später fand der zweite auf die Tankstelle in der Lauterbachstraße statt. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Passau zu wenden.