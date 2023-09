Überfall auf Tankstelle: Jugendliche Tatverdächtige ermittelt

Maskiert und mit einer Pistolenarmbrust bewaffnet: So hatten dunkel gekleidete Männer am vergangenen Samstag eine Tankstelle am Kunigundendamm in Bamberg überfallen. Sie erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Mehrere Streifen suchten im Stadtgebiet nach den Tätern. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei mit einer Drohne. Die Fahndung hatte schließlich Erfolg.

Haftbefehl gegen 20-jährigen Tatverdächtigen

Drei Tatverdächtige wurden dingfest gemacht. Einer von Ihnen, ein 20-Jähriger, wurde in Untersuchungshaft genommen. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt, teilten das Polizeipräsidium Oberfranken in Bayreuth und die Staatsanwaltschaft Bamberg am Freitag mit.

Zwei 14- und 15-Jährige auf freien Fuß gesetzt

Neben dem 20-jährigen mutmaßlichen Täter konnte die Kripo Bamberg zwei Jugendliche als Tatverdächtige ermitteln. Die beiden 14- und 15-Jährigen wurden nach ihrer Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt, heißt es in der Mitteilung weiter. In den Wohnungen der jungen Männer beschlagnahmten die Fahnder nicht näher benanntes Beweismaterial, so die Polizei.