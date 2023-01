Zu wenig Schnee für Ski-Weltcup: Die Folgen unter der Zugspitze

Martina Betz steht traurig im Auslauf der Kandahar-Abfahrtsstrecke auf der grünen Wiese. Die neue Präsidentin des Skiclubs Garmisch sieht wehmütig zum Kreuzeck hinauf, wo bisher in jedem anderen Winter eine Präparierung der 3,3 Kilometer langen Abfahrtsstrecke mit Kunstschnee möglich war.

Kein Schnee in den Sturzräumen

Doch in diesem Winter sieht es anders aus. "Es war zu warm in den Wochen nach Weihnachten", so Betz. "Auch wenn wir jetzt im unteren Streckenbereich 30 bis 40 Zentimeter auf der Piste hätten, liegt in den Sturzräumen entlang der Fangzäune kein Schnee. Das kann man gegenüber den Sportlern nicht verantworten", sagt sie.

Am Start in 1.700 Metern Höhe ist die Strecke in Bestzustand. Sie haben gegenüber dem internationalen Skiverband FIS rechtzeitig die "Hosen herunter gelassen", wie sie sagt, und mitgeteilt, dass es nicht geht in diesem Jahr.