Special Olympics Bad Tölz - zum Glück mit Schnee

Gerade noch rechtzeitig zur Pressekonferenz kam der Winter mit leichtem Neuschnee und kalten Temperaturen zurück. Seit zwei Jahren laufen die Vorbereitungen für die Wettbewerbe der Special Olympics Winterspiele, an denen Sportler aus sieben Landesverbänden des Berhinderten-Sportverbands teilnehmen. Der schneearme Winter hätte den Organisatoren beinahe einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Letzte Nacht liefen die Schneekanonen für die alpinen Wettbewerbe am Streidllift in Lenggries wieder an. Der Präsident der Special Olympica Bayern, Erwin Horak, ist erleichtert, dass das umfangreiche Programm mit wenigen Einschränkungen über die Bühne gehen kann.

Langlauf in Lenggries - Eiswettbewerbe in der Tölzer Eishalle

Der Langlauf wurde auf einen Rundkurs in die leerstehende Kaserne in Lenggries verlegt. Dort präparieren Helfer der Stadt Bad Tölz eine Loipe für die klassische Technik. In der Eishalle Bad Tölz sind die Wettbewerbe in Short Track und Eiskunstlauf. Erstmals ist Hallenklettern im Programm der Winterspiele in der DAV Kletterhalle. Außerdem werden Medaillen im Tanzen und Stockschießen vergeben.

Prominente Botschafter aus der Region

Die ehemalige Skirennläuferin Martina Ertl und der Skilangläufer Lucas Bögl sind gemeinsam mit den teilnehmenden Sportlern Paula Bönte und Ralph Merz die Botschafter für diese Spiele. Die Winterspiele werden am Montagabend mit der Landtagspräsidentin und Schirmherrin Ilse Aigner (CSU) eröffnet.