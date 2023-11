Kunst aus Körnern: Deutschlands wohl größte Sandkrippe

Es ist vergängliche Weihnachtskunst. In Deggendorf ist ab heute die laut Aussage von Oberbürgermeister Christian Moser (CSU) größte Sandkrippe Deutschlands zu bewundern. Der tschechische Künstler Jiří Kašpar hat vor der Grabkirche in der Innenstadt aus rund 30 Tonnen Sand die Heilige Familie samt Ochs‘, Esel und Schaf modelliert. An dem überlebensgroßen, rund vier Meter hohen Kunstwerk hat der Künstler knapp zwei Wochen lang gearbeitet.

Haare und Falten in der Kleidung detailgetreu

Der Sand für die Skulptur stammt aus einer Grube in Tschechien, das Material ist reich an Tonmineralien und lässt sich deswegen gut verfestigen. Nachdem der Künstler mit schwerem Gerät wie Bagger und Stampfer den Sand zunächst in großen Holzformen verfestigt hat, modelliert er mit Schaufel, später mit Maurerkellen die Figuren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass Details wie Haare, Falten in der Kleidung und Gesichter filigran gestaltet sind. Ein Zahnstocher kommt für die Feinarbeiten zum Einsatz. "Sand ist ein besonderes Material, mit dem man viel, aber eben nicht alles machen kann. Es gibt Limits. So ist jedes Projekt eine immer neue Herausforderung", sagte Künstler Jiří Kašpar dem BR.