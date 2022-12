Die Kripperer von Marktredwitz: Traditionsbewahrer und Künstler

Robert Bruckner schaltet die Beleuchtung seiner Landschaftskrippe mit einem Knopfdruck auf Nachtmodus. Die Szene aus dem beginnenden 20. Jahrhundert versinkt in Dunkelheit. Nur noch kleine orange Lichtquellen beleuchten Figuren, Gebäude und den Stall mit dem Jesuskind. Ein Effekt, der bei Erwachsenen wie Kindern Begeisterung auslöst. Der Kripperer Robert Bruckner liebt solche Spielereien. Eine weitere ist ein Tunnel, aus dem ein Zug zu fahren scheint - es handele sich aber über eine Illusion, sagt Bruckner verschmitzt und bietet seinen Gästen eine Kleinigkeit zum Trinken an. In seiner Scheune im Marktredwitzer Ortsteil Brand ist jedes Jahr beim Krippenweg ein Kommen und Gehen.

Krippe gucken und waafen

"Was glauben Sie, wie traurig das war, als während Corona niemand kam", erzählt Robert Bruckner, dem man die Erleichterung über die relativ normalen Zustände im Winter 2022 deutlich anmerkt. Jeder Kripperer möchte zeigen, was er das ganze Jahr über gewerkelt, verbessert und verändert hat. Er natürlich auch. Doch Bruckner liebt außerdem die Gespräche mit den Besuchern: "Da geht es oft um ganz andere Dinge, nicht nur um die Krippe". Doch heuer muss er viel erklären, denn unter das Thema "Industrielle Revolution" hat außer ihm sicherlich noch kein Kripperer sein Werk gestellt.

Kripperer haben keine Pause

Das Besondere an der Bruckner-Krippe in diesem Jahr sind die Gebäude. Alle hat er natürlich selbst gebaut und zwar nach dem Vorbild echter Gebäude in Brandenburg. Da gibt es eine Industriellenvilla, einen Wasserturm, eine Kapelle, ein heutiges Industriemuseum - alle en miniature und maßstabsgerecht. "Ich bau' halt gerne Gebäude", sagt Bruckner bescheiden, während die Krippenwegspilgerer ihn mit Fragen bestürmen. Nächstes Jahr wird er wieder ein neues Thema aufbauen - vielleicht "fränkisch", "orientalisch" oder "alpenländisch". Die Planungen beginnen nach dem Abbau der Krippe. "Kripperer ist man das ganze Jahr", betont Bruckner.

Sehnsuchtsort Alpen

Auch im wenige hundert Meter entfernten Haus der Familie Geyer leben mehrere Generationen von Kripperern. Die beiden 25 Jahre alten Töchter Sabine und Marion gehören zu den jüngsten überhaupt. Sie haben die Tradition und die Familienkrippe von ihrem Vater und von ihrem Opa übernommen. Im Keller des Hauses zeigen sie den Krippenweg-Besuchern in einem eigenen "Krippenzimmer" ihre diesjährige Version der alpenländischen Landschaft. "Die Alpen waren vor 100 Jahren Sehnsuchtsort und unerreichbar für die Marktredwitzer", erklärt Sabine Geyer, warum so viele Krippen im Alpenraum angesiedelt sind.