Kritik an EU-Brennholzplänen: Aus für regionale Energiekonzepte?

Wenn die EU Holz nicht mehr als nachhaltigen Energieträger einstuft, seien Projekte wie das am Bezirksklinikum Mainkofen nicht mehr möglich, warnt der niederbayerische Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich. Als erstes Krankenhaus in ganz Deutschland hat das Bezirksklinikum 2004 seine Energieversorgung auf ein Heizwerk umgestellt, das zu 80 Prozent mit Waldhackgut und zu 20 Prozent mit Resten aus der Landschaftspflege beheizt wird.

Neben Wärme für das Klinikum, das Pflegeheim und die Dienstwohnungen, was einem Verbrauch von rund 800 Einfamilienhäusern entspricht, wird auch Strom erzeugt. Auch Bayerns Energie- und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Forst- und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hatten die EU-Pläne kritisiert.

Bezirkstagspräsident fürchtet "verheerende Folgen"

Holz aus dem Wald solle kein nachhaltiger Energieträger mehr sein. Das sei der zentrale Satz in einem 95-seitigen Schreiben ("RED III" genannt), das für den Laien rein sprachlich nicht zu verstehen sei, so Heinrich. Inhaltlich übersetzt hätte es "verheerende Folgen", so der niederbayerische Politiker. Deshalb versuchten derzeit die Vertreter von Waldbesitzern in ganz Deutschland und darüber hinaus, einen Aufschrei der Öffentlichkeit zu erwirken.

Strafzahlung fürs Verbrennen von Holz?

Auch bei Waldbauernvereinigungen im Bayerischen Wald wachse die Kritik an den EU Plänen, Waldholz nicht mehr als nachhaltigen Energieträger einzustufen. Die Folgen laut Heinrich: Wer selbst einen Wald besitzt und einen Baum fällt, müsste möglicherweise beim Verbrennen von Scheitholz oder Hackgut eine Strafzahlung als CO2-Abgabe leisten, später (ab 2050) wäre es sogar komplett verboten.

Liefert aber derselbe Waldbauer einen Baum an das Sägewerk, würden die dort anfallenden Holzabfälle wiederum schon als nachhaltig gelten. Nicht nur den Waldbesitzer würde das treffen, so Heinrich, sondern jeden, der zuhause mit Holz heizt oder zuheizt.

Regionale Energiekonzepte "stehen auf dem Spiel"

Es stehe hier die traditionelle ländliche Lebensweise beziehungsweise Energieversorgung auf dem Spiel, so Niederbayerns Bezirkstagspräsident Heinrich. Erst wenn die Bäume im Wald als Schadholz gelten - etwa durch Käferbefall - wären sie als Energieträger wiederum "nachhaltig".

Auch "sinnvolle Nahwärme-Netze wie das am Bezirksklinikum in Mainkofen wären dann nicht mehr möglich", kritisiert Niederbayerns Bezirkstagspräsident. Hier würden jährlich mehr als 16.000 Megawattstunden produziert, was rund 1,6 Millionen Liter Heizöl entspreche.

Bezirkstagspräsident Heinrich: "Der Bezirk braucht mit den Kliniken und Thermen viel Energie und wir arbeiten gerade mit Hochdruck daran, Lösungen für die nächsten 20 Jahre zu entwickeln." Auch wenn bis 2030 die neue Richtlinie wohl noch nicht manifestiert sei, gelte es jetzt, die Pläne zu verhindern. "Immerhin werden in vielen Gemeinden derzeit mit finanzieller Förderung des Staates regionale Energiekonzepte umgesetzt, die gerade bei uns in Niederbayern häufig Holzhackgut nutzen."