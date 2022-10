Kreistag diskutiert Ende der Notaufnahme im Berchtesgadener Land

Im Mai dieses Jahres hat der Kreistag Berchtesgadener Land beschlossen, dass die Notversorgung und die Abteilungen für innere Medizin in den Krankenhäusern Berchtesgaden und Freilassing geschlossen werden sollen. Eine landkreisweite Bürgerinitiative hat nun mit einem Bürgerantrag erreicht, dass der Kreistagsbeschluss vom Mai erneut auf die Tagesordnung kommt und darüber abgestimmt wird. Die Vertreter der Initiative haben für die Sitzung kein Rederecht erhalten.

Bürgerinitiative sammelt 8.000 Unterschriften

Für die erneute Behandlung des Themas im Kreistag hatten sich 8.000 Bürger mit ihren Unterschriften ausgesprochen, weit mehr als die benötigen 2.500 Unterschriften. Die Listen wurden vor zwei Wochen an Landrat Bernhard Kern übergeben.

Die Bürgerinitiative möchte erreichen, dass die Notaufnahmen beziehungsweise die ärztliche Versorgung in den kleinen Krankenhäusern des Landkreises solange erhalten bleiben, bis ein neues Kreisklinikum in Bad Reichenhall in Betrieb genommen wird. Das Krankenhaus ist allerdings in einer frühen Planungsphase. Es wird Jahre dauern, bis es fertig gestellt ist.

Hausärzte ebenfalls gegen Schließung von Notversorgung

Die Geschäftsführung der Kliniken Südostbayern (KSOB) hat vor, unter anderem die Notversorgung in Berchtesgaden und Freilassing zu schließen. Dagegen sprechen sich nicht nur viele Bürger, sondern auch zahlreiche Hausärzte, deren Praxen jetzt schon überlastet sind.

Zum Artikel: Bayern befürchtet wegen Energiekrise Notstand an Kliniken

Zum Klinikenverbund "KSOB" gehören insgesamt sechs Krankenhäuser in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. In Bayern ist neben dem Bürgerbegehren der Bürgerantrag eine weitere direkte Mitbestimmungsmöglichkeit.