Kostenexplosion bei Chamer Gymnasium: Kreistag ändert Pläne

Pläne werden geändert

"Unsere Qualitätsansprüche bleiben", stellte Landrat Löffler klar. Doch an einigen Knackpunkten soll nun nachgearbeitet werden. Etwa bei der geplanten Absenkung des Zugangsbereiches auf das Niveau der Park- und Jahnstraße und weiteren sehr aufwändigen Umbaumaßnahmen im Robert-Schumann-Gymnasium.

Nicht zur Debatte stehen laut Löffler der geplante zweite Physiksaal oder weitere Ausweich- und Gruppenräume für die Differenzierung des Unterrichts.

Schule zieht in den Sommerferien um

Im Herbst sollen Fakten geschaffen werden. Das ehemalige Hausmeistergebäude und die Treppenanlage werden abgerissen. Anfang 2023 sollen dann die konkreten Umbau- und Sanierungsarbeiten beginnen. Die Schüler des Robert-Schumann-Gymnasiums werden in dieser Zeit in der ehemaligen Gerhardinger-Realschule unterrichtet. In den Sommerferien steht der Umzug an.

Schulleiterin Angela Schöllhorn zeigte sich trotz der anstehenden Umplanungen zuversichtlich: "Ich gehe weiterhin davon aus, dass wir eine sanierte Schule bekommen, die nicht nur den Anforderungen eines modernen, zeitgemäßen Unterrichts gerecht wird, sondern auch unserem besonderen Schulprofil mit Theater und Konzerten als Schwerpunkt."