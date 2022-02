Kornberg: Gericht stoppt Mountainbike-Park im Fichtelgebirge

Das Verwaltungsgericht Bayreuth hat einen vorläufigen Baustopp für den geplanten Mountainbike-Park auf dem Großen Kornberg im Fichtelgebirge verhängt. Das Gericht hat nach mehreren Monaten Prüfung demnach am Montag dem Eilantrag des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) stattgegeben. und die aufschiebende Wirkung der Klage des LBV gegen die Baugenehmigung des Mountainbike-Parks auf dem Kornberg angeordnet. So teilt es das Gericht am Dienstagvormittag mit.

Gericht: Baugenehmigungsbescheid nicht ausreichend bestimmt

Nachdem außergerichtliche Gespräche der Beteiligten keine Einigung gebracht hätten, habe das Verwaltungsgericht Bayreuth nun über den Eilantrag entschieden. Ausschlaggebend war für das Gericht dabei, dass der Baugenehmigungsbescheid vom Landratsamt Wunsiedel in wesentlichen Punkten nicht ausreichend bestimmt sei. Die eingereichten Bauvorlagen enthielten kein Betriebskonzept, das Art und Weise der Nutzung des geplanten Mountainbike-Parks in ausreichendem Umfang beschreiben würde, heißt es weiter. Konkret formuliert: es bleibt unklar, ob ein eingezäuntes Areal mit Eintrittsgeldern vorgesehen ist oder es eher ein offenes Konzept sein soll.

Auch wie viele Menschen den Park gleichzeitig nutzen könnten bleibe offen. Das Konzept sei schlichtweg zu unkonkret, so Phillip Hetzel, Sprecher des Gerichts, zum BR. Es könne daher nicht abschließend beurteilt werden, ob das Vorhaben zulässig sei.

"Die Baugenehmigung erweist sich damit – ungeachtet gewisser Zweifel an einer Privilegierung des Vorhabens im Außenbereich – bereits in formeller Hinsicht als rechtswidrig." Verwaltungsgericht Bayreuth

Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Der Zweckverband hat noch die Möglichkeit Beschwerde bei der nächsten Instanz – dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München – einzulegen. Die Frist dafür beträgt zwei Wochen.

Einwände naturschutzrechtlicher Art kommen nicht zum Tragen

In einer Pressemitteilung hat das Gericht aber auch durchblicken lassen, dass es gegen das Projekt an sich keine tiefgreifenden rechtlichen Bedenken gebe: Die Auswirkungen auf Flora und Fauna seien erfasst worden, die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft würden ausreichend kompensiert. Das sieht der LBV anders: So sei etwa nicht geprüft worden, ob sich durch den Bau der Lebensraum von Auerhuhn, Weißrückenspecht und verschiedene Eulenarten verschlechtere.

Der Große Kornberg im Fichtelgebirge

Verbunden in einem Zweckverband arbeiten die Landkreise Wunsiedel und Hof gemeinsam an der Erschließung des Kornbergs. Wunsiedel Landrat Peter Berek (CSU) ist Chef des Zweckverbandes. Das geplante Projekt am Großen Kornberg umfasst ein etwa 22 Hektar großes, aktuell weitgehend bewaldetes Areal, das sich im Wesentlichen auf das Gebiet des Landkreises Hof, zum Teil aber auch auf Flächen des Landkreises Wunsiedel erstreckt. Dort soll ein aus einem zusammenhängenden Streckennetz bestehender Mountainbike-Park errichtet werden. Bereits jetzt ist dort ein Skilift installiert, kürzlich wurde das Kornberghaus mit gastronomischem Angebot eröffnet.