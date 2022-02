Kopfschuss auf Passauer Polizisten: Täter wieder im Gefängnis

Ein wegen eines Kopfschusses auf einen Passauer Polizisten verurteilter Mann ist nach Verstößen gegen seine Bewährungsauflagen zurück im Gefängnis. Der 40-Jährige ist bereits am Dienstag in Löbau in Sachsen festgenommen worden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Bewährung nach neun Jahren Haft

Auf seiner Spur seien zuvor Polizei und Staatsanwaltschaft aus Passau gewesen. Dort hatte der Mann im September 2009 einen Polizisten lebensgefährlich verletzt, indem er dem Beamten die Dienstwaffe entriss und ihm in den Kopf schoss. Dafür wurde der damals 28-Jährige den Angaben nach zu zwölf Jahren Haft verurteilt.

Im November 2018 hatte er das Gefängnis auf Bewährung verlassen dürfen. Da er in den vergangenen Jahren jedoch mehrfach gegen die geltenden Auflagen verstoßen haben soll, schrieb ihn die Staatsanwaltschaft Passau zuletzt erneut zur Festnahme aus.