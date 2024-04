Kommunen fordern Geld für Atommüll-Zwischenlager

Genaue Summe soll verhandelt werden

Bei der Summe orientiere man sich an den Beträgen, die die Standorte Gorleben und Ahaus bereits erhalten, wo aber nie ein Atomkraftwerk stand, so Klaus. Wie die genauen Beträge dann berechnet werden könnten, sei aber noch offen: "Einig sind wir uns, dass wir sagen: Wir wollen was bekommen. Wie es dann im Detail ausschaut, muss man dann in weiteren Verhandlungen letztendlich sehen."

In Niederaichbach befindet sich ein Zwischenlager, im benachbarten Essenbach war bis vor einem Jahr das Kernkraftwerk Isar 2 in Betrieb. Dieses wurde als eines der drei letzten Atomkraftwerke in Deutschland Mitte April 2023 vom Netz genommen. Vor kurzem begann der Rückbau des Meilers Isar 2, Isar 1 befindet sich schon seit 2017 im Rückbau.