Familienfest: Cannabis-Konsum auf Frühlingsfest verboten

Frühlingsfest bei winterlichem Wetter: Es wird gefeiert, getrunken, gelacht und Karussell gefahren. Viele Familien sind auf dem Münchner Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Aber auch Cliquen von jungen Leuten in Dirndl und Lederhose haben sichtbar ihren Spaß. Sie stehen in der langen Schlange vor den zwei großen Bierzelten. Die Stimmung ist ausgelassen.

Hinweise auf Cannabis-Verbot und Kontrollen an den Eingängen

Cannabis-Geruch kriecht nicht in die Nase. Auch an den Händen der Besucherinnen und Besucher sind – wenn überhaupt – nur normale Zigaretten zu erspähen. Vereinzelt laufen Polizisten herum. Das Wachpersonal der Veranstalter steht in neongelben Warnwesten an den Eingängen und kontrolliert Taschen. Hier hängen große Plakate mit dem Hinweis: "Der Genuss von Cannabis ist auf dem Festplatz verboten".

Gesetz: Kein Kiffen in der Nähe von Kindern

Cannabis darf auch nach der grundsätzlichen Legalisierung, die am 1. April in Kraft trat, nicht in der Nähe von unter 18-Jährigen konsumiert werden. Bayerns Staatsregierung plant weitergehende Verbote und will den Cannabis-Konsum unter anderem auf Volksfesten mit einem bayerischen Gesetz untersagen lassen. Ein entsprechender Entwurf für den Landtag soll folgen.

Auf dem Frühlingsfest hat der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und das Fest auf der Theresienwiese zur Cannabis-freien Zone erklärt. "Weil wir nicht in der Lage sind zu unterscheiden, wer darf und wer darf nicht, und weil wir viele Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren hier haben", so Yvonne Heckl. Falls doch jemand beim Rauchen eines Joints erwischt wird, werde das Wachpersonal die Person freundlich ansprechen und sie bitten, das Gelände zu verlassen.