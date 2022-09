Knall in Nürnberg: Geldautomatensprengung in Mögeldorf

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen versucht, einen Geldautomaten in Nürnberg-Mögeldorf zu sprengen. Wie die Polizei mitteilt, sei um etwa 02.00 Uhr morgens ein lauter Knall und dann Feuer in einer Bankfiliale gemeldet worden.

Unbekannten gelang trotz Hubschraubereinsatz die Flucht

Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte es demnach im Kassenvorraum. Daraufhin wurde festgestellt, dass der Brand wohl die Folge einer missglückten Automatensprengung war. Eine umgehend eingeleitete Fahndung blieb bislang ohne Erfolg, trotz Einsatzes eines Polizeihubschraubers gelang den Unbekannten die Flucht, heißt es weiter. Die Täter flohen ohne Beute.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Durch die Detonation wurde der Kassenvorraum erheblich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise und sich bei der Polizei und der Telefonnummer 0911 / 2112-3333 zu melden.