Klimaaktivisten protestieren in Münchner BMW-Welt

Seit elf Uhr protestieren Klimaaktivistinnen und -aktivisten in den Ausstellungs- und Eventräumlichkeiten des Automobilherstellers BMW, direkt neben der Firmenzentrale im Norden Münchens. Wie ein Polizeisprecher erklärte, haben sich 13 Personen in der BMW-Welt an einen dort ausgestellten Pkw angeklebt, sechs Fahrzeuge wurden beschmiert. Etwa 40 Polizeikräfte seien im Einsatz und versuchten, die Festgeklebten von dem Fahrzeug zu lösen.

Klebeaktion von "Scientist Rebellion" in BMW-Welt

Die an der Aktion beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von "Scientist Rebellion Germany" fordern eine "sofortige Dekarbonisierung des Verkehrssektors". Die Polizei ist wieder mit zahlreichen Kräften im Einsatz, um die unangemeldete Versammlung aufzulösen. Die BMW-Welt, die 2007 eröffnet wurde, ist wegen des Einsatzes für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. Besucherinnen und Besucher mussten die Ausstellung verlassen.

Vierte Protestaktion in dieser Woche in München

Erst am Donnerstag hatten etwa 20 Aktivisten von Scientist Rebellion am Münchner Stachus einen Teil der Fahrbahn blockiert. Sie haben sich auf die Fahrbahn gesetzt - unmittelbar vor dem Justizpalast. Zwei von ihnen hatten sich festgeklebt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Alle Beteiligten wurden zur Identitätsfeststellung auf das Polizeipräsidium gebracht. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz ermittelt.

Die Protestaktion von Samstag in der BMW-Welt ist bereits die vierte in dieser Woche in der Landeshauptstadt. Wissenschaftler von "Scientist Rebellion Germany" hatten schon am Montag mit einer ähnlichen Klebeaktion in der Münchner Niederlassung von Blackrock, des weltgrößten Vermögensverwalters, auf ihre Ziele und Forderungen aufmerksam gemacht. Am Dienstag blockierten die Klimaaktivisten dann vorübergehend den Odeonsplatz.

Auch in Museen verschaffen sich Klimaaktivisten immer öfter Gehör: Nach Attacken von Klimaaktivisten auf Kunstwerke verstärken Museen wie das Schweinfurter Museum Georg Schäfer nun ihre Sicherheitsvorkehrungen.