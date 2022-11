Klima-Aktivisten blockieren erneut Berufsverkehr in München

In den vergangenen Tagen und Wochen kam es immer wieder zu Protesten von Klimaaktivisten in Europa - am Morgen hat erneut eine Aktion in München stattgefunden. Drei Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" klebten sich auf den Asphalt am Münchner Altstadtring und brachten damit den morgendlichen Berufsverkehr in einer Richtung zum Erliegen. Zwei weitere Aktivisten - ein Mann und eine Frau - wurden von der Polizei daran gehindert, sich festzukleben. Erst nach anderthalb Stunden konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Aktivist: Bin mir der Konsequenzen bewusst

Ein an der Aktion beteiligter Aktivist sagte BR24, es sei höchste Zeit, etwas zu tun. "Wenn wir als Menschheit noch eine Überlebenschance haben wollen, müssen wir CO2 aus der Luft holen. Es ist nicht mehr damit getan, hier kein CO2 mehr auszustoßen."

Mit Blick auf die Aktivisten, die sich kürzlich am Karlsplatz festgeklebt hatten und daraufhin in Gewahrsam genommen wurden, sagte der Aktivist: "Ich sitze hier im vollen Bewusstsein der Konsequenzen dessen, was ich tue. Die Menschen, die letzten Freitag hier klebten, die sind bis zum 02.12. in Stadelheim." Stattdessen müsse die Frage gestellt werden, welche Konsequenzen das "Nicht-Handeln" habe.

Autofahrer reagieren unterschiedlich auf Aktion

Die Menschen, die am Weiterfahren gehindert wurden, reagierten größtenteils mit Unverständnis. Ein Mann sagte etwa, er wolle seine Mutter im Krankenhaus besuchen.

Einige Passanten hingegen begrüßten die Aktion: "Ich finde es richtig, dass es ungemütlich wird für die große Mehrheit der Bevölkerung, die Klimawandel eher als 'Ich kauf mir eine Bambus-Zahnbürste und rette damit etwas' verstehen", sagte ein Mann, der den Aktivisten Beifall gespendet hatte, zu BR24. "Ich wünschte, ich hätte den Mut, mich für 30 Tage in Gewahrsam nehmen zu lassen für einmal hier drankleben."

Polizei: Prüfen weitere Maßnahmen gegen Aktivisten

Die Polizei sei mit 30 Einsatzkräften vor Ort gewesen, sagte Polizeisprecher Jakob Siebentritt BR24. "Wir haben das ganze als Versammlung bewertet, diese Versammlung ist dann aufgelöst worden, weil es natürlich erhebliche Verkehrsbehinderungen gibt und jetzt prüfen wir weitere Maßnahmen." Es stehe ein möglicher Verstoß gegen das Versammlungsgesetz sowie der Anfangsverdacht einer strafbaren Nötigung im Raum.

Obwohl eine Fahrspur von den Aktivisten freigelassen wurde, erlaubten die Einsatzkräfte es den wartenden Fahrzeugen nicht, weiterzufahren. "Das ist eine Vorsichtsmaßnahme", erklärte Siebentritt. Man müsse zwar einerseits das Verkehrschaos auflösen, andererseits aber auch die Sicherheit der Aktivisten gewährleisten.

"Letzte Generation" will Aktionen ausweiten

Ungeachtet der stark zugenommenen Kritik an ihren Aktionen kündigte die Klimabewegung "Letzte Generation" eine Ausweitung ihrer radikalen Proteste an. "Wir werden unseren Protest in alle Bereiche tragen, die von der Klimakatastrophe betroffen sein werden", sagte die Aktivistin Carla Rochel am Sonntag im Sender RTL. Vor diesem Hintergrund tritt die Union für eine Verschärfung des Strafrechts für die Protestformen der Klimaaktivisten ein. Dies stößt in der Ampel-Koalition jedoch auf Ablehnung.