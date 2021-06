In bayerischen Kitas fehlen Tausende Fachkräfte

Mehr als 6.000 Fachkräfte fehlen einer Befragung zufolge in den bayerischen Kitas. An der bundesweiten Studie im Auftrag der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten sich im Freistaat rund 2.000 Kita-Mitarbeitende beteiligt. Nach den ersten Ergebnissen seien viele der Befragten stark belastet und unzufrieden mit ihrer Arbeitssituation, teilte die Gewerkschaft in München mit.

Für die Studie wurden die Vollzeitkräfte gefragt, wie viel Personal in ihrem Team fehle, um die pädagogische Arbeit so leisten zu können, wie es beispielsweise die Bildungspläne vorsehen. In Summe habe das eine Lücke von mehr als 6.000 Fachkräften ergeben, berichtete Verdi-Expertin Brigitte Zach. Die Bedingungen in den Kitas seien so schlecht, dass es schlichtweg nicht möglich sei, gute Arbeit zu leisten.

Hohe Belastung für Kita-Beschäftigte

Fast 46 Prozent gaben demnach in der Studie an, dass sie zeitweise für mehr als 17 Kinder am Tag gleichzeitig verantwortlich seien. Mehr als 8 Prozent erklärten, sich sogar um mehr als 28 Kinder gleichzeitig kümmern zu müssen. 80 Prozent sagten, dass sie nicht genügend Zeit hätten, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Mehr als 30 Prozent beklagten, ihren eigenen pädagogischen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können.

Schwierige Situation auf dem Arbeitsmarkt

Die Gewerkschaft gibt auf Nachfrage die Schuld an der von den Fachkräften als unbefriedigend empfundenen Situation nicht dem Freistaat allein. Der hatte in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen, um die Angebote auszubauen und mehr Personal einzuplanen. Das war schon durch den gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz geboten. Allerdings sei der Arbeitsmarkt an Erzieherinnen und Erziehern so gut wie leergefegt. Der Bedarf sei höher, als Kräfte ausgebildet würden. Und immer weniger Frauen und Männer wollten den Job noch erlernen oder ausüben.

Die Bedingungen müssen sich verbessern, heißt es bei Verdi Bayern. Die Gewerkschaft fordert unter anderem ein Entgelt während der Ausbildung, um die attraktiver zu machen. Bundesweit fehlen der Studie zufolge 173.000 Fachkräfte.