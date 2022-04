Kirchturmuhr Landshut: Reparatur in schwindelerregender Höhe

Geht es nach einer der vier Uhren an der Landshuter St. Martinskirche, dann ist die Zeit in der niederbayerischen Hauptstadt stehengeblieben. Anfang Februar hat ein schwerer Sturm die Uhr auf der Wetterseite beschädigt. Verbogene Zeiger, ein in Mitleidenschaft gezogenes Uhrwerk, das war zu viel - die Uhr blieb stehen.

Reparatur in 65 Metern Höhe

Die Reparatur einer solchen Kirchturmuhr ist mehr als aufwendig und kompliziert. Weil es sich bei der Landshuter Martinskirche um den höchsten Backsteinturm der Welt handelt, gelten andere Dimensionen. Die wohl höchste und größte Uhr in Niederbayern kann nur von außen repariert werden.

Am Mittwoch musste deswegen im Morgengrauen ein spezieller Kran anrücken. Einer, der Franz Xaver Baumgartner und Walter Hummer in einer Gondel bis auf 65 Meter heben kann. Beide arbeiten bei der Passauer Glockengießerei Perner, kennen sich mit dem Innenleben eines Kirchturms deswegen gut aus. Uhrmacher sind sie zwar nicht, mit Kirchturmuhren kennen sie sich trotzdem aus.

"Es ist nicht alltäglich, dass wir in so einer Höhe arbeiten. St. Martin ist da schon ein Turm, der raussticht", erklärt Baumgartner, bevor es für ihn nach oben geht. Auch die Demontage der Zeiger sei eine Herausforderung, "weil die einfach fünf Meter lang sind".