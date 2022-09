Kinderpornografie: Familienvater in der Oberpfalz verhaftet

Wegen des Besitzes und der Verbreitung kinderpornografischer Dateien ist ein Familienvater aus Nordrhein-Westfalen in der Oberpfalz verhaftet worden. Der 45-Jährige wurde laut Polizei am vergangenen Donnerstag auf frischer Tat ertappt, als er in einem Hotel im nördlichen Landkreis Schwandorf gerade einschlägiges Material auf seinen Laptop herunterlud.

Im Hotelzimmer auf frischer Tat ertappt

Der Mann befand sich beruflich in der Oberpfalz. Die Ermittler waren laut Polizei auf seine Spur gekommen, weil dieser Dateien mit kinderpornografischen Inhalten über einen Filesharing-Dienst im Internet geladen und verbreitet haben soll. Über eine IP-Adresse konnten sie dann eine Verbindung zu dem Hotel herausfinden. Die Beamten stellten im Hotelzimmer eine externe Festplatte sicher, auf der sich laut Polizei kinderpornografische Dateien im Umfang von mehr als 300 Gigabyte befanden.

Versteckte Kameras im Haus des Familienvaters entdeckt

Zudem wurden bei einer Durchsuchung seines Wohnanwesens im Landkreis Steinfurt in Nordrhein-Westfalen mehrere versteckte Kameras entdeckt, mit denen der 45-Jährige weibliche Familienangehörige bei intimen Handlungen gefilmt haben soll. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl, der Mann wurde in ein Gefängnis gebracht.