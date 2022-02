Kinderhospizarbeit - "Du bist jetzt für mich da!"

Hospizhelfer bekommen eigene Schulung

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer bekommen für die Hospizarbeit eine eigene Schulung. Ende März beginnt wieder eine bei den Maltesern. Diesmal gab es so viele Anmeldungen wie selten, nicht alle konnten genommen werden. "Wer die verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen will, braucht auch die Bereitschaft zur Eigenreflexion", so Stefanie Fröhlich.

Man müsse sich den eigenen Ängsten stellen und sich fragen: Was ist meine Einstellung zu Krankheit, Sterben, Tod und Abschiednehmen? Die Mitarbeitenden bekommen für ihre - manchmal belastende - Tätigkeit auch Supervision und Praxisbegleitung. Aber meistens steht das Lachen im Vordergrund. Die Einsteiger in diesem Jahr sind zwischen 18 und 80 Jahre alt.

Corona für betroffene Familien besonders hart

Die Pandemie ist auch ein einschneidendes Ereignis für Menschen mit schwerkranken Kindern. Das hat Stefanie Froehlich vor allem in der ersten Welle erfahren, als sie nicht mehr in die Familien gehen konnte. Zuerst gab es die Angst vor der Ansteckung und das Alleinsein. Und während das Homeschooling Eltern schon massiv gefordert hat, war es für alleinerziehende Mütter mit schwerstkranken Kindern besonders schlimm, wenn noch ein Geschwisterkind zu betreuen war.

Mittlerweile merkt Stefanie Froehlich, dass viele Kinder - zusätzlich zum Trauern - psychosomatische Störungen haben, die auf die Pandemie zurückzuführen sind: Kleinkinder stottern plötzlich, Jugendliche haben Bauschmerzen mit ungeklärter Ursache. Therapieplätze sind überdies nicht zu bekommen.

Jede Familie geht ihren eigenen Weg

Stefanie Froehlich bewundert, wie jede Familie individuell einen Weg findet, mit der Situation umzugehen. Um dieses besondere Leben zu würdigen, gibt es auch einmal im Jahr einen Naturtag, an dem vor allem die Geschwisterkinder im Mittelpunkt stehen.

"Bedingungslose Liebe habe ich in diesen Familien erfahren." Stefanie Fröhlich, Hospizhelferin

Und dann finden die besonderen Begegnungen statt: Wenn eine Jugendliche, deren Mutter gestorben ist, mit einer Mutter spricht, deren Kind schwer krank ist und beide erzählen, wie das eigentlich für sie ist: Das Abschiednehmen.