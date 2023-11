Vergifteter Champagner in Weiden: Tatverdächtiger in Haft

Im Februar 2022 hatten mehrere Bekannte zusammen in einem Weidener Lokal gefeiert. Sie tranken dabei aus einer Champagnerflasche, von der sie nicht wussten, dass sie mit MDMA (vulgo Ecstasy) gefüllt war. Ein 52-Jähriger starb, sieben weitere Personen wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Jetzt wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

35-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wie die Staatsanwaltschaft Weiden berichtet, haben die Ermittler in den Niederlanden einen 35-jährigen Mann als dringend tatverdächtig identifiziert. Der Mann wurde inzwischen den deutschen Behörden überstellt. Er befinde sich in Untersuchungshaft.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm "bandenmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung" vor. Er soll für die Lagerung der mit Ecstasy befüllten Flaschen in den Niederlanden verantwortlich gewesen sein. Zudem sei er auch mitverantwortlich, dass die Flaschen an Dritte gelangten.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittler hatten den Weg der in Weiden ausgeschenkten Champagnerflasche sowie weiterer mit der Droge Ecstasy befüllter Flaschen bis in die Niederlande zurückverfolgen können. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern an, auch im Hinblick auf potenzielle Mittäter.