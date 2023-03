Aus für Kult-Kaugummi: Mars nimmt Wrigley's vom Markt

Lange Zeit galten die Kaugummistreifen von Wrigley's als Inbegriff amerikanischer Lebensweise. Doch nun sind sie offenbar nicht mehr gefragt, deshalb hat der Süßwarenhersteller Mars sie in Deutschland vom Markt genommen. Das Unternehmen habe sich entschlossen, das komplette Streifen- und Ministreifen-Kaugummisortiment zum Ende 2022 in Deutschland aus seinem Angebot zu streichen, meldete die Nachrichtenagentur dpa am Freitag unter Berufung auf den Süßwarenhersteller. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Wrigley's-Nachfrage in Deutschland gesunken

Grund für den Schritt sei die rückläufige Nachfrage in Deutschland. Betroffen seien nicht nur der Klassiker Wrigley's Spearmint, sondern auch die Streifenkaugummis der Marken Extra und Orbit. Die ersten Wrigley-Kaugummis kamen 1893 in den USA auf den Markt.

User im Netz traurig und empört: Erinnerung an Kindheit

Im Netz wird der Schritt stark diskutiert. "Ein trauriger Tag für mich persönlich. Wrigley's Spearmint ist der absolute Klassiker und war mein Lieblingskaugummi", schreibt ein User bei Facebook. Von seiner Oma habe er die Kaugummistreifen als Kind immer bekommen. Eine Twitter-Userin ist hingegen froh über das Aus: "Gut so, der hat bloß Mundgeruch gemacht", schreibt er.

Für viele ist der Kaufgummi eine Erinnerung an ihre Kindheit. Mehrere schreiben, dass sie schnell noch einen Vorrat an Streifenkaugummis kaufen wollen, bevor auch die Restposten endgültig aus den Supermarktregalen verschwinden.

Mit Informationen von dpa