Kifferparty in Wasserburg am Inn endet mit Notarzteinsatz

In Wasserburg am Inn endete eine Kifferparty für die meisten Teilnehmer im Krankenhaus. Vier 17- und ein 18-Jähriger hatten sich in einer Wohnung zum gemeinschaftlichen Joint-Rauchen getroffen, so die Wasserburger Polizei. Dabei seien auch mehrere Gramm Marihuana zu Cookies, also zu Keksen, verarbeitet und verzehrt worden.

Gegen 3 Uhr 30 am Sonntagmorgen verständigte ein Teilnehmer den Rettungsdienst. Die komplette Gruppe wies Vergiftungserscheinungen auf und musste sich übergeben. Vier der jungen Männer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Anzeige gegen den 18-Jährigen

Der 18-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Laut Polizei hatte er eine größere Menge Marihuana aus einer nicht legalen Quelle erworben. "Der Erwerb von Marihuana und das Überlassen von Cannabis an andere, insbesondere an Minderjährige stellt eine Straftat dar. Zudem beging er eine Ordnungswidrigkeit, da er vor Minderjährigen Cannabis konsumierte", so die Polizei.