Kevin Coyne: The Famous Unkown – der große Unbekannte

Verliebte, Verrückte, Verstoßene – ein Herz für Außenseiter

In den 1980er Jahren kommt er in Nürnberg an und die Stadt wird zu seiner zweiten Heimat. Coyne hatte ein Herz für Außenseiter und so begeistert er sich besonders für Kaspar Hauser. Das rätselhafte Findelkind, das 1828 in Nürnberg auftaucht und dessen Leben bis heute Rätsel aufgibt.

Findelkind Kaspar Hauser fasziniert den Künstler

Der Figur Kasper Hauser widmete Coyne sogar einen ganzen Zyklus. Auch in Neumarkt sind einige Werke aus dieser Reihe zu sehen. Ein Gemälde trägt den einfachen Titel "Window“ und zeigt in der Ferne ein Bergpanorama – im Vordergrund allerdings: Dicke Gitterstäbe. So hat sich Coyne vielleicht das Leben Hausers vorgestellt.

"The Crazy World of Kevin Coyne"

Das Gemälde lässt aber auch einen Blick in Coynes eigenen Alltag zu. Den beschreibt seine Witwe Helmi Coyne als sehr durchstrukturiert und nahezu isoliert. Ganz anders als das schillernde Rockmusikerleben, an welches man vielleicht sonst denken würde.

Die Ausstellung erlaubt einen Blick in die Welt des Ausnahmekünstlers. Gerade seine scharfe Beobachtungsgabe macht die Werke auch heute noch aktuell. Eintauchen in die Welt von Kevin Coyne ist noch bis 24. Februar möglich.