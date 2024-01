Klinik Donaustauf gerettet – Trägerwechsel geglückt

Aufatmen beim Personal und den Patienten der Klinik Donaustauf: Die Lungenfachklinik im Landkreis Regensburg wird nicht geschlossen. Bei der Sitzung des Vorstands der Deutschen Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd sei beschlossen worden, dass der Caritasverband der Diözese Regensburg die Klinik Donaustauf spätestens zum 30. April übernimmt. Das hat der bisherige Träger, die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Bayern Süd, am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung bekannt gegeben.

Caritas übernimmt die Klinik

Nachdem die Entscheidung am 19. Januar vertagt wurde, habe der DRV Bayern Süd weitere Gespräche mit der Caritas geführt, bei denen sich beide Seiten aufeinander zubewegt haben, heißt es in der Mitteilung. Die konkreten Details sollen nun ausgearbeitet werden.

"Es ist gut, dass der Weiterbetrieb dieser hochspezialisierten und renommierten Klinik in greifbare Nähe gerückt ist und unsere Beschäftigten nun eine Perspektive haben", freut sich Verena Di Pasquale, alternierende Vorsitzende des DRV-Vorstands. Schon seit Längerem hat die DRV versucht, die Klinik zu veräußern.

Defizit in Millionenhöhe

Seit 2021 macht die Klinik Defizite in Millionenhöhe. Am Krankenhaus in Donaustauf arbeiten knapp 280 Beschäftigte. Pro Jahr werden hier nach Angaben der DRV Bayern Süd etwa 3.100 Patienten stationär behandelt. Dazu kommen rund 5.300 ambulante Patientenbesuche.

Während und nach der Corona-Pandemie hatte sich die auf die Behandlung von Menschen mit Lungenkrankheiten spezialisierte Klinik bundesweit einen Experten-Ruf erarbeitet. In den vergangenen Tagen gingen mehrfach Angestellte und Patienten des Klinikums auf die Straße, um für einen Erhalt der Klinik zu demonstrieren.