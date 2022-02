Kellerbrand in Passauer Wohnblock - zwei Stockwerke evakuiert

In einem großen Wohnblock in Passau hat es in der Nacht gebrannt. Laut Polizei brach das Feuer im Keller aus. Verletzt wurde niemand, aber die Bewohner von zwei Stockwerken mussten ihre Wohnungen wegen starker Rauchentwicklung verlassen.