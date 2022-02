300.000 Euro Schaden bei Hausbrand in Mauth

Bei einem Wohnhausbrand in Mauth im Landkreis Freyung-Grafenau ist ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagabend in dem Einfamilienhaus im Ortsteil Zwölfhäuser ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.