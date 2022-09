AKW Isar 2 soll länger laufen - Zustimmung aus der Region

Dass das Atomkraftwerk Isar 2 auch 2023 noch laufen wird, erscheint immer wahrscheinlicher - auch für Wirtschaftsminister Habeck. Umweltschützer wie Greenpeace kritisieren, dass der Kernenergie in Deutschland immer noch nicht der Stecker gezogen wird. In der Region gibt es dagegen viel Unterstützung für die Pläne.

Zustimmung kommt vom Bürgermeister im Rathaus der Gemeinde Niederaichbach, nur wenige hundert Meter Luftlinie vom Atommeiler entfernt. Josef Klaus (CSU) erklärte in einer ersten Reaktion im Bayerischen Rundfunk: "Die Entscheidung zur Verlängerung des Kraftwerksbetriebs war mehr als überfällig. Nach meiner Einschätzung standen die Eckdaten der benötigten und verfügbaren Strommengen schon im Sommer fest, zu diesem Zeitpunkt hätte die Verlängerung umgesetzt werden müssen". Klaus hätte sich eine frühere Entscheidung des Bundeswirtschaftsministers gewünscht. Er zeigte sich aber zuversichtlich, dass die Laufzeitverlängerung im Atomkraftwerk Isar 2 noch umgesetzt werden kann.

Steinberger: "Entscheidung tut weh"

Die Landtagsabgeordnete der Grünen, Rosi Steinberger aus Landshut, sieht die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. "Uns Grünen tut die Entscheidung natürlich sehr weh", so Steinberger im Bayerischen Rundfunk. Aber sie zeige auch, dass die Grünen in Zeiten der Krise bereit seien, Verantwortung zu übernehmen. Die Zukunft gehöre den erneuerbaren Energien, die ausgebaut werden müssten, auch in Bayern, so Steinberger.

Landshuts Oberbürgermeister Putz ist erleichtert

Der Landshuter Oberbürgermeister Alexander Putz (parteilos) zeigt sich erleichtert. Gleichzeitig wundert er sich, warum es so lange bis zu einer "Vernunftsentscheidung" gedauert habe. In der aktuellen Situation wäre es "höchst fahrlässig", die restlichen Meiler zum Jahresende abzuschalten, so Putz.

Er ist der Ansicht, dass ein Weiterbetrieb länger notwendig ist als "nur drei Monate". Putz sagte, dass er schon längstens veranlasst hätte Brennstäbe zu bestellen, damit man das KKI 2 vielleicht noch über einen längeren Zeitraum laufen lassen könnte, so Putz im BR.

"Ich glaube nicht, dass im April die Themen Energieknappheit und Netzschwankungen behoben sein werden". Alexander Putz, Oberbürgermeister von Landshut.

Im AKW Isar 2 muss ein defektes Ventil erneuert werden

Bevor das Kernkraftwerk Isar 2 länger laufen kann, muss ein defektes Ventil getauscht werden. Dafür soll der Meiler im Oktober für eine Woche vom Netz genommen werden, er kann in dieser Zeit keinen Strom produzieren.