Karl Bau muss belasteten Abfall komplett aus Kiesgrube entfernen

Das Landratsamt Passau hat angeordnet, dass die Karl Bau GmbH aus Hengersberg im Landkreis Deggendorf den mutmaßlich von der Baufirma in einer Kiesgrube illegal abgelagerten Müll entsorgen muss.

Belastete Abfälle von diversen Baustellen

Wie ein Landratsamtssprecher diese Woche auf BR-Anfrage mitteilte, handelt es sich um 1,1 bis 1,2 Millionen Tonnen, die in der Kiesgrube Jederschwing in der Gemeinde Eging am See auf rund 32.000 Quadratmetern unrechtmäßig entsorgt wurden. Die illegale Deponie besteht laut Amt aus zum Teil belasteten Abfällen aus verschiedenen Baumaßnahmen. Das Bauunternehmen muss die ehemalige Kiesgrube zudem vollständig ausbauen, da eine nachträgliche Genehmigung aus technischen Gründen ausscheide.

Nicht ordnungsgemäß aufgefüllt

Die Verantwortlichen der niederbayerischen Baufirma können sich zu dieser Anordnung nun äußern, heißt es. Im Juli dieses Jahres waren bereits Privat- und Geschäftsräume der Firma durchsucht worden. Außerdem zog die Staatsanwaltschaft 2,7 Millionen Euro ein. Um diese Summe soll sich die Firma Karl Bau bereichert haben, indem sie sich die korrekte Entsorgung des Bauschutts gespart hat, so der Vorwurf. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in der betroffenen Kiesgrube bis Mitte der 1990er Jahre legal Kies abgebaut wurde. "Nach Auslaufen dieser Genehmigung kam es nicht zu einer ordnungsgemäßen Auffüllung, sondern über Jahrzehnte - bis vermutlich Ende 2019 - zur Ablagerung von Abfall", so das Landratsamt Passau.

Hinweis bringt Ermittlungen ins Rollen

Nach Bekanntwerden seien 2020 die Auffüllungen behördlich gestoppt worden. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass der Müll unter anderem von der Erneuerung der B15 bei Hagelstadt im Landkreis Regensburg kommt. Hier hatte die Karl Bau GmbH den Zuschlag bekommen, belastetes Baumaterial fachgerecht zu entsorgen. Die Hinweise zur illegalen Mülldeponie seien von Zeugen gekommen, sagte Walter Feiler von der Staatanwaltschaft Passau im Juli dem BR. Die Ermittlungen gegen die Baufirma, die Tochter der Karl-Unternehmensgruppe ist, dauern an.