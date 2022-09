Wie kam es zur Falschmeldung beim Olympia-Attentat 1972?

Ein Mitglied des Olympischen Komitees als Tippgeber?

Eine Person, die in diesem Zusammenhang immer wieder genannt wird, und auch in Sven-Felix Kellerhoffs Recherchen auftaucht, ist Norbert Pollack, er wird zum Beispiel namentlich im Wikipedia-Artikel zum Olympia Attentat genannt. Demnach soll er sich um 23 Uhr als "Pressemitarbeiter des NOK" ausgegeben und den Pressevertretern verkündet haben, die Geiseln seien freigelassen und vier der Terroristen getötet worden. Auch andere Quellen berichten das. Doch einen offiziellen Beleg dafür gibt es nicht, so Sven-Felix Kellerhoff.

Eine #Faktenfuchs-Anfrage beim Deutschen Olympischen Sportbund (Zusammenschluss des Deutschen Sportbundes und des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland) ergibt folgendes: Norbert Pollack war tatsächlich Mitglied des Organisationskomitees (OK) München, aber nicht Mitglied des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) für Deutschland, wie in vielen Quellen behauptet wird. Er taucht in einer Liste aus dem Jahr 1972 auf, als "Stammpersonal des OK". Welche Aufgabe er dort ausgefüllt hat, ist nicht dokumentiert und lässt sich nicht weiter nachvollziehen.

Das bedeutet also: Es kann theoretisch sein, dass Norbert Pollack damals vor Ort in Fürstenfeldbruck gewesen ist. Ob er aber tatsächlich dort war und falls ja, in welcher Funktion und ob er es war, der die Falschinformation in die Welt gesetzt hat, lässt sich nicht mehr klären. Weitere #Faktenfuchs-Recherchen zu Norbert Pollack laufen ins Leere.