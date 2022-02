Jugendliche aus Kaufering drehen Videos über jüdische Feste

"Einfach erklärt, mehr über jüdisches Leben erfahren", sagt Sophia Albrecht, sei das Ziel des Videoprojekts "Jüdische Feste feiern". Die 20-Jährige leitet es und hat es zusammen mit dem Verein "Gedenken in Kaufering e.V." umgesetzt. Der Verein besteht aus einer Gruppe junger Leute, die sich mit der Geschichte des ehemaligen KZ-Außenlagers Kaufering und deren Inhaftierten beschäftigen.

Hinter die Klischees schauen

"Rund 100.000 jüdische Menschen leben aktuell in Deutschland und trotzdem wissen wir kaum etwas über das aktuelle, jüdische Leben unter uns", sagt Sophia Albrecht. Sie und sechs Jugendliche wollen das ändern und haben Erklär-Videos zu jüdischen Tradition produziert. "Der Aufbau der Videos ist immer gleich: Ein Kamerateam besucht zusammen mit einem Jugendlichen einen Gesprächspartner, welcher über einen Themenbereich der jüdischen Feste mehr erzählen kann", sagt Albrecht.

Jugendliche interviewen selber

Das Besondere: Die Jugendlichen wissen bislang wenig von jüdischen Traditionen. Sie fragen ganz unverstellt und locker. Zusammen mit der Studentin Rebecca Breeger besuchte Sophia Albrecht beispielsweise Assja in Frankfurt. Assja bezeichnet sich selbst als modern-orthodoxe, deutsche Jüdin und gab Rebecca einen groben Überblick über den jüdischen Kalender mit sämtlichen Feiertagen und Anlässen für eine Feier.

Videos im Unterricht

In den insgesamt sechs entstandenen Videos geht es unter anderem um jüdische Hochzeiten, koscheres Kochen, jüdische Musik und Kabarett. Die Videoreihe ist Teil des bundesweiten Projekts "1.700 Jahre Leben in Deutschland". Sie soll auch Schulen zur Verfügung gestellt werden. "Ich arbeite gerade noch an begleitenden Arbeitsblättern für Schüler und Schülerinnen, die so mehr über das jüdische Leben erfahren sollen", sagt Sophia Albrecht. Am Sonntag, 27. Februar, werden die Videos offiziell veröffentlicht und sind ab 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Vereins "Gedenken in Kaufering e.V." zu sehen.