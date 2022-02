Scholz kündigt 100 Milliarden Euro zusätzlich für Bundeswehr an

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine eine massive Aufstockung der Wehrausgaben angekündigt. Der Bundeshaushalt 2022 solle einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für "notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben" ausgestattet werden, sagte Scholz am Sonntag im Bundestag. Er ergänzte: "Wir werden von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren." Das Ziel sei eine leistungsfähige, hochmoderne und fortschrittliche Bundeswehr.

Der 24.02.2022 - eine "Zeitenwende"

Der 24. Februar 2022 markiere eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents, so Scholz in seiner Regierungserklärung. Die Welt danach werde eine andere sein als die Welt davor.

"Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf." Kanzler Olaf Scholz

Mit dem Überfall auf die Ukraine habe Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen - "aus einem einzigen Grund: die Freiheit der Ukrainerinnen und Ukrainer stellt sein eigenes Unterdrückungsregime in Frage." Das sei menschenverachtend und völkerrechtswidrig: "Das ist durch nichts und niemanden zu rechtfertigen" sagte Scholz und bekam Applaus der Abgeordneten.

Scholz über Russland im UN-Sicherheitsrat: "Was für eine Schande!"

Russlands Präsident Wladimir Putin warf Scholz vor, sein Land mit dem Angriff auf die Ukraine "ins Abseits der gesamten internationalen Staatengemeinschaft" zu stellen. "Nur mit der Notbremse seines Vetos konnte Moskau – immerhin ein ständiges Mitglied des Sicherheitsrats – die eigene Verurteilung verhindern. Was für eine Schande!"

Aufruf zu internationaler Kraftanstrengung gegen Putins Angriffskrieg

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) rief zu einer internationalen Kraftanstrengung auf, um Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden. Es sei nun der "Handlungsauftrag, Putin von seinem Kriegskurs abzubringen", betonte Scholz und rechtfertigte die Entscheidung seiner Regierung, der Ukraine Verteidigungswaffen zu liefern: "Auf Putins Aggression konnte es keine andere Antwort geben."

Putins Krieg für ein neues russisches Imperium

Putin, nicht das russische Volk, habe sich für den Krieg entschieden, erklärte Scholz. Diese Differenzierung sei wichtig, denn die Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen Deutschen und Russen sei und bleibe "ein wichtiges Kapitel unserer gemeinsamen Geschichte". Putin lobte den Mut der Demonstranten, die in Russland gegen den Krieg auf die Straße gingen.