Jugendgang bedroht Mädchen - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Eine fünfköpfige Jugendgruppe soll in München zwei Mädchen, 12 und 15 Jahre alt, geschlagen, getreten, mit einem Messer bedroht, beraubt und von der Tat Videos veröffentlicht haben. Die beiden bereits mehrfach straffällig gewordenen Haupttatverdächtigen, eine 15-Jährige und ein 17-Jähriger, sitzen in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von 15-Jähriger Geld verlangt

Zu dem Vorfall war es bereits am 12. Juni gekommen. Eine plausible Erklärung dafür, dass die Münchner Polizei erst jetzt über den Fall berichtete, hatte die Pressestelle des Präsidiums nicht. An dem damaligen Montagnachmittag soll eine 15-jährige Schülerin von fünf Jugendlichen am Rosenkavalierplatz im Stadtteil Bogenhausen abgepasst worden sein, darunter vier Jungen und ein Mädchen. Laut Polizei kannten sich Täter und Opfer bereits vorher.

Das 14-jährige Mädchen aus der Gruppe forderte laut Polizei von der 15-Jährigen Geld, das diese ihr schulden würde, die Rede war demnach von einem zweistelligen Betrag.

Fünf Angreifer schlagen und treten Mädchen

Nachdem sich die 15-Jährige geweigert hatte, die Summe zu bezahlen, wurde sie laut Polizei von den fünf Angreifern mehrfach geschlagen und getreten, außerdem raubte die Gruppe ihre kabellosen Kopfhörer. Dann habe sich die Auseinandersetzung zu einer nahegelegenen Schule verlagert. Dort kam eine 12-jährige Freundin der 15-Jährigen hinzu. Auch von ihr habe die Gruppe Geld verlangt, in dem Fall 1.000 Euro. Warum diese Summe verlangt wurde, ist unklar.

Stundenlang den Angreifern ausgeliefert

Drei Stunden lang konnten sich die beiden Opfer den Angreifern laut Polizei nicht entziehen, wurden immer wieder geschlagen und mit einem Messer bedroht. Erst am Abend konnten sich die Mädchen bei einem weiteren Ortswechsel in den Arabellapark aus der Situation befreien. Laut Polizei waren die 12- und die 15-Jährige zu dem Zeitpunkt leicht verletzt, zu einer Geldübergabe war es nicht gekommen.

Polizei wertet Videos aus und ermittelt alle Tatverdächtigen

Die Eltern erstatteten noch am selben Abend Anzeige. Nach der Tat teilte die Jugendgruppe auf Social-Media-Plattformen Videos von ihren Attacken. Die Polizei konnte im Nachgang alle fünf Tatverdächtigen ermitteln. Haupttatverdächtig sind ein 17-jähriger Arbeitssuchender, der das Messer gehabt haben soll, und eine 15-jährige Schülerin. Beide sind bereits mehrfach mit den unterschiedlichsten Delikten straffällig geworden und befinden sich seit Anfang Juli in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen der Kriminalkommission wegen Raubs und gefährlicher Körperverletzung gegen alle fünf Beteiligten dauern noch an. Dabei werden auch die bekannt gewordenen Videos der Tat ausgewertet.