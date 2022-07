Journalistin Düzen Tekkal erhält Ansbacher Bildungspreis

Die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal wird heute mit dem Bildungspreis der Hochschule Ansbach ausgezeichnet. Die 43-Jährige ist Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin und Autorin, setzt sich für Bildung, Integration und Menschenrechte ein und kämpft gegen Rassismus und Antisemitismus. Mit dem Preis ist auch die Umbenennung eines Hörsaals verbunden: Ein Jahr lang wird ein Hörsaal der Hochschule ihren Namen tragen.

Düzen Tekkal gründete Bildungsinitiative für Geflüchtete

Die Preisträgerin kam selbst als Kind einer kurdisch-jesidischen Flüchtlingsfamilie nach Deutschland. In Deutschland habe sie Chancen erhalten, die sie anderen flüchtigen Menschen auch bieten wolle, sagt Tekkal. Deshalb habe sie die Bildungsinitiative "GermanDream" gegründet, für die sie auch das Preisgeld in Höhe von 2.500 Euro verwenden möche. "Ich bin überzeugt: Bildung ist hier der Schlüssel", so Tekkal, die Politik- und Literaturwissenschaften studiert hat. "Bildung war das Ticket in die Freiheit für mich und meine zehn Geschwister."

Cem Özdemir kommt zur Preisverleihung

Der Präsident der Hochschule Ansbach, Sascha Müller-Feuerstein, schätzt besonders die Arbeit der Preisträgerin für Flüchtlinge: "Düzen Tekkal sorgt für Sichtbarkeit von Flüchtlingsschicksalen, Missständen und Leid. Sie hilft direkt, sie klärt auf, sie rüttelt auf, sie fördert." Zur Verleihung werden auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne), die Journalistin Arezao Naiby und der ehemalige Deutsch- und Politiklehrer der Bildungspreisträgerin, Peter Richter, sprechen.

Preisträger des Vorjahres: Hannes Jaenicke

Die Hochschule Ansbach verleiht den Bildungspreis seit 2018 an bekannte Personen, die sich in außergewöhnlichem Maß für Bildung einsetzen. Im vergangenen Jahr erhielt der Schauspieler und Umweltaktivist Hannes Jaenicke den Preis.