Initiative statt Bürokratie: Unterricht für ukrainische Kinder

Sie sollen in die Schule gehen können, Deutsch lernen - und so auch ein Stück Normalität erfahren: Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) will geflüchtete Kinder aus der Ukraine schnell integrieren - mithilfe spezieller pädagogischer Angebote. Nach drei Monaten Aufenthalt greift in Deutschland die Schulpflicht, so lange will die Regierung aber nicht warten. An bayerischen Schulen sollen sogenannte Willkommensgruppen eingerichtet werden - eigene Klassen für ukrainische Kinder. Doch noch hakt es vielerorts an der Umsetzung.

Nicht genug Personal für Willkommensgruppen

Almut Wahl sitzt in ihrem Büro vor einem 20-seitigen Schreiben des Kultusministeriums und schüttelt verärgert den Kopf. Sie ist Leiterin der Mittelschule an der Feldbergstraße in München. Die Schulen in Bayern sollen Willkommensgruppen für geflüchtete Kinder aus der Ukraine einrichten und dafür Personal finden - etwa ukrainische Lehrkräfte. "Das klingt wahnsinnig toll und durchdacht", meint Wahl. In der Praxis sei das aber nicht so einfach. "Wir versuchen natürlich zu tun, was wir tun können und zu helfen. Aber für so eine Willkommensgruppe haben wir schlicht kein Personal", meint die Schulleiterin. Der Lehrermangel sei ohnehin schon enorm. Corona habe die Lage zusätzlich verschärft.

Lehrkräfte an der Belastungsgrenze

Als Leiterin der Fachgruppe Schulleitung im Münchner Lehrer- und Lehrerinnen-Verband ist Wahl auch im engen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Schulen. Viele seien an der Belastungsgrenze. "Die Lehrkräfte können irgendwann nicht mehr, die brechen zusammen", warnt Wahl. In dem Konzept des Kultusministeriums vermisst sie vor allem konkrete Vorschläge zur Umsetzung. "Einfach zu sagen: Sie machen es irgendwie möglich, weil Sie an den Schulen ja immer alles möglich machen, das ist ein bisschen dünn." Das Ministerium müsse auch mal anerkennen, dass die Situation nicht einfach sei, und nicht nur Schönfärberei betreiben, so Wahl.