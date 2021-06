Josef Schuster: AfD aus den Parlamenten "verbannen"

Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt mit großem Abstand gewonnen. Die Partei um Ministerpräsident Haseloff kommt laut dem vorläufigen Endergebnis auf 37,1 Prozent. "Kenia" könnte weiterregieren und auch Schwarz-Rot hätte eine Mehrheit. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, bezeichnet das Wahlergebnis als "Sieg der Demokratie". Die Regierung in Sachsen könne definitv ohne die AfD gebildet werden, sagte der Würzburger in einer ersten Reaktion.

Schuster: "AfD-Ergebnis nicht auf die leichte Schulter nehmen"

Ziel müsse es jedoch bleiben, "die AfD wieder aus den Parlamenten zu verbannen". Niemand sollte das Ergebnis der AfD auf die leichte Schulter nehmen, warnte er: "Mehr als jeder fünfte Wähler hat für die in meinen Augen rechtsextreme Partei gestimmt." Dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge stimmten am Sonntag in Sachsen-Anhalt 20,8 Prozent der Wähler für die AfD. Klarer Wahlsieger ist die CDU mit 37,1 Prozent. Für die Linken stimmten 11, für die SPD 8,4, für die FDP 6,4 und die Grünen 5,9 Prozent.