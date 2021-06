Wahl in Sachsen-Anhalt: Hauchdünne Mehrheit für Schwarz-Rot

Ein Bündnis mit der AfD hatte Ministerpräsident Haseloff bisher, ebenso wie seine Bundespartei, immer wieder kategorisch abgelehnt. Jüngste Umfragen hatten ein knappes Rennen zwischen den Christdemokraten und der Alternative vorausgesagt – teils hatte die AfD dabei auch vor der CDU gelegen.

Dem Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt wird von Beobachtern eine Nähe zum "Flügel" nachgesagt, einer inzwischen aufgelösten und als rechtsextremistisch eingestuften Gruppierung innerhalb der Partei. Zudem wird die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. In Thüringen hat sich ein solcher Verdacht bereits erhärtet.

Über das Ergebnis der Landtagswahl zeigte sich der Bundesvorsitzende der Partei, Tino Chrupalla, am Abend in der ARD dennoch "sehr zufrieden". Mit Blick auf die Union sagte er: "Wir können hier durchaus eine bürgerlich-konservative Regierung bilden."

Achtungserfolg für Grüne, Rückschläge für SPD und Linke

Die in Ostdeutschland traditionell nicht so starken Grünen legten bei der Wahl leicht zu. Dennoch habe man sich "mehr erhofft", räumte die Kanzlerkandidatin der Partei, Annalena Baerbock, ein. Die Ausgangslage bei der Bundestagswahl Ende September werde aber eine ganz andere sein. Am 26. September "sei alles drin".

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner bekräftigte derweil die Bereitschaft seiner Partei zur Regierungsbeteiligung in Sachsen-Anhalt unter Führung der CDU. "Wir sind zu Gesprächen bereit", sagt er in der ARD. Ähnlich äußerte sich auch die Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt, Cornelia Lüddemann. Haseloff werde sich nun entscheiden müssen, ob er eine Regierungskonstellation wolle, "die den Klimaschutz voranbringt" oder nicht, warb sie für eine weitere Regierungsbeteiligung ihrer Partei.

FDP-Spitzenkandidatin Lydia Hüskens deutete ebenfalls Interesse an einem Eintritt in die Landesregierung an. Allerdings gelte es zunächst das Wahlergebnis abzuwarten und "dann Gespräche zu führen".

Für SPD und Linke ist es dagegen ein weiterer Rückschlag. Die Linke rutscht nach dem vorläufigen Endergebnis auf ihr schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Der Linksfraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, zeigte sich vom abermaligen Einbruch seiner Partei enttäuscht. "Das ist zweifelsfrei eine Niederlage." Bartsch bezeichnete die Verluste als "Pandemie-bedingt". Zudem habe es eine "wahnsinnige Polarisierung" zwischen CDU und AfD gegeben.

SPD mit schlechtestem Ergebnis in Sachsen-Anhalt

Auch die Schwäche der SPD in den ostdeutschen Ländern bestätigt sich. In Sachsen hatten die Sozialdemokraten 2019 mit 7,7 Prozent ihr schlechtestes Landtagswahlergebnis überhaupt eingefahren, in Thüringen kamen sie im selben Jahr nur noch auf 8,2 Prozent.

Dennoch zeigte sich der bisherige Juniorpartner in der CDU-geführten Koalition in Sachsen-Anhalt am Abend zu Gesprächen über eine Fortsetzung der gemeinsamen Regierung bereit. "Für Gespräche unter Demokraten stehen wir zur Verfügung", sagte SPD-Spitzenkandidatin Katja Pähle in der ARD. Das Ergebnis wertete sie als klaren Wahlerfolg für Ministerpräsident Haseloff: Nun sei es an ihm, zu Gesprächen über die Regierungsbildung einzuladen, sagte Pähle.

Auswirkungen für die Wahl im Herbst will man bei der SPD auf Bundesebene aber nicht sehen. "Wir haben den Kanzlerkandidaten, den die Menschen sich am besten im Kanzleramt vorstellen können", sagte der Generalsekretär der Partei, Lars Klingbeil, im ZDF. Es gelte nun, die guten Werte von Olaf Scholz auf die SPD zu übertragen. Klingbeil gratuliert der CDU und ihrem Ministerpräsidenten Reiner Haseloff zum Wahlsieg. Haseloff sei es gelungen, eine Polarisierung mit der AfD hinzubekommen.