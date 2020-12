"Jetzt red i": Wie übersteht die Wirtschaft die Corona-Krise?

Besonders groß sind die Zukunftssorgen in der Hotel- und Gastronomiebranche – mehr als 70 Prozent aller bayerischen Betriebe haben Angst um ihre Existenz. Das wichtige Weihnachtsgeschäft fällt in diesem Jahr weg und wie es im Januar weitergeht, ist noch völlig unklar. Diese Unsicherheit macht den Hoteliers und Gastwirten schwer zu schaffen. Sie wünschen sich von der Politik vor allem eines: Planungssicherheit.

Pistenbetrieb auf der Kippe

Diese bräuchten auch die bayerischen Wintersportorte. Denn die Staatsregierung denkt darüber nach, das Skifahren heuer zu verbieten. Bei Skilift- und Skischulbetreibern, die bereits viel Geld in Hygiene- und Schutzmaßnahmen investiert haben, geht deshalb die Angst um: Was, wenn die Lifte in diesem Winter stillstehen?

Wo ist die Perspektive?

Die Politik bemüht sich, Zuversicht zu verbreiten. So kündigte Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger an: "Ich kämpfe dafür, dass die vom Lockdown Betroffenen gezielte Hilfe bekommen, um nicht auf ihren wirtschaftlichen Schäden sitzen zu bleiben." Aber Wirtschaftsforscher warnen bereits davor, dass zu viele Milliarden ausgegeben werden und auch Kanzlerin Angela Merkel merkt an, dass die "Wirtschaftshilfen nicht bis ultimo gezahlt werden können."

