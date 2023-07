"jetzt red i" live: Was bringt die Krankenhausreform für Bayern?

Eine Frage bleibt bei der überraschenden Einigung auf die Krankenhausreform unbeantwortet: Was passiert mit den Kliniken, die sich wegen Corona, Inflation und steigender Personalkosten schon jetzt in akuten Schwierigkeiten befinden? Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erklärte dazu: "Bis die Reform wirklich wirkt, werden noch sehr viele Kliniken in die Insolvenz gehen."

Aus fürs Klinikum Schongau?

Bei solchen Sätzen schrillen in Schongau die Alarmglocken. Schon seit Jahren ist das Krankenhaus dort in Not: Schulden, Personalmangel und gestiegene Kosten sorgen für Probleme. In einem Bürgerentscheid im Dezember 2022 wurde dafür gestimmt, die vom Landkreis betriebenen Kliniken in Weilheim sowie in Schongau zu behalten. Trotzdem wurde zum Mai 2023 die Geburtshilfe in Schongau geschlossen, zur Entbindung müssen die Frauen jetzt in andere Landkreise ausweichen.

Aus Bayern: Nein zum Entwurf

Als einziges Bundesland hat Bayern dem Entwurf zur Krankenhausreform nicht zugestimmt. Grundsätzlich werde zwar ein richtiger Weg eingeschlagen, so Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU), aber der Bund schreibe den Ländern bei der Planung zu viel vor. Bis zum Herbst soll das Gesetz ausgearbeitet werden.

Mitdiskutieren!

Was bedeutet die Krankenhausreform für Kliniken wie die in Schongau? Wie kann eine ortsnahe medizinische Versorgung in Bayern aussehen? Können wir uns kleinere Krankenhäuser in Zukunft noch leisten? Was sagen die Bürgerinnen und Bürger zu der Reform?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Klaus Holetschek (CSU), Bayerns Gesundheitsminister und Florian von Brunn, Vorsitzender der BayernSPD.