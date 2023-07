Krankenhausreform vorgestellt: Kliniken noch skeptisch

Eva von Vietinghoff-Scheel, Vorständin des Kommunalunternehmens des Landkreises Würzburg (KU), das die Main-Klinik im unterfränkischen Ochsenfurt unterhält, ist mit Blick auf das Eckpunktepapier des Gesundheitsministeriums zur Krankenhausreform skeptisch. Man wisse nicht, was genau auf die Klinik zukomme – insbesondere im Hinblick auf die Leistungsgruppen, die eingeführt werden sollen und in welchen Bereichen man gegebenenfalls umstrukturieren müsse. Es fehle an konkreten Vorgaben. Man werde vorsichtig abwarten und den Gesetzgebungsprozess ganz genau beobachten, so Eva von Vietinghoff-Scheel im Interview mit BR24.

Standort Ochsenfurt wichtig für Region

Nach den ursprünglichen Plänen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) würde die Ochsenfurter Main-Klinik vermutlich in das Level 1 fallen, das allein die Grundversorgung der Patienten und Patientinnen sicherstellen soll. Die Klinik verfügt über 140 Betten in verschiedenen Fachabteilungen wie Bauchchirurgie, Urologie oder Gastroenterologie. Ob bestimmte Fachbereiche künftig so weiterbestehen können, sei dabei unklar, so die Leiterin des Kommunalunternehmens.

"Ich sehe den Standort nicht gefährdet", meint Eva von Vietinghoff-Scheel und warnt: "Was wir unbedingt vermeiden müssen ist, dass uns Leistungen weggenommen oder Angebote weggestrichen werden, die so wichtig sind für die Patienten, die bei uns sind." Auch viele Menschen, die südlich von Ochsenfurt leben, würden sich auf die Klinik verlassen: "Ich sage immer, hinter Ochsenfurt hört ja die Welt auch nicht auf." Erst kürzlich sei ein Patient aus dem Erzgebirge in die Ochsenfurter Notaufnahme eingewiesen worden, weil alle anderen Kliniken voll waren, ergänzt sie.

Streichung von Betten als Lösung für Personalproblem?

Generell kritisiert Eva von Vietinghoff-Scheel, dass der Bundesgesundheitsminister davon ausgehe, mit der Streichung von Betten und Fachbereichen bzw. der Schließung einzelner Häuser das Personalproblem lösen zu können. Das führe nicht zu einer besseren Gesundheitsversorgung für die Patienten. Im Gegenteil: Auch Ärztinnen und Ärzte würden nicht mehr in die Krankenhäuser kommen, wenn gewisse Fachbereiche wegfielen.

Uniklinik Würzburg: Bürokratieaufwand reduzieren

In der knapp 30 Kilometer entfernten Würzburger Universitätsklinik will man abwarten, wie sich das weitere Verfahren in der Gesetzgebung gestaltet. "Wichtiger Punkt aus unserer Sicht ist aber, dass es wirklich nicht zu mehr Bürokratie führt, dass dieser Dokumentationsaufwand für die Kliniken wirklich reduziert wird, um mehr Platz und Zeit zu bekommen für die eigentliche Aufgabe, nämlich die Patientenversorgung," so Kliniksprecher Stefan Dreising im Gespräch mit BR24.

Entlastung der Notaufnahmen durch Reform?

Die Verantwortlichen an der Würzburger Uniklinik hoffen demnach vor allem auf eine gut geplante Durchführung der Reform. Generell begrüßt man die Finanzierung der Kliniken zu 60 Prozent über sogenannte Vorhalteleistungen, die allein für bereitstehende Technik und Personal gezahlt werden sollen. Das werde vor allem die Notaufnahmen entlasten, so der Kliniksprecher.

Des Weiteren soll im Zuge der Reform die Netzwerkarbeit mit den kleineren Landkreiskliniken, wie etwa der Main-Klinik in Ochsenfurt oder dem Klinikum Main-Spessart in Lohr, ausgebaut werden. Schon jetzt helfen Medizinerinnen und Mediziner der Würzburger Uni-Klinik in bestimmten Fällen in den kleineren Häusern aus oder stehen beratend zur Seite. Vor allem im Bereich der Telemedizin will man hier zukünftig investieren, um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zumindest aus der Ferne sicherzustellen.