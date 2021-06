"jetzt red i", 20.15 Uhr: Was ist uns der Klimaschutz wert?

Autofahren soll teurer werden, zumindest wenn es nach Annalena Baerbock geht. Um 16 Cent pro Liter solle der Benzinpreis schrittweise steigen, forderte die Kanzlerkandidatin der Grünen – und zog sich damit mächtig Ärger zu. "Wer immer weiter an der Spritpreisbremse dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind", kritisiert SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz. Und FDP-Chef Christian Lindner forderte gar eine "Benzinpreisbremse". Der Bundestags-Wahlkampf lässt grüßen.

"jetzt red i" - was ist uns der Klimaschutz wert? Mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, ab 20.15 Uhr im BR24Live und im BR Fernsehen.

Die Folgen des verschärften Klimaschutzgesetzes

Eigentlich ist der Kurs klar und wurde mit dem neuen Klimaschutzgesetz gerade noch einmal verschärft: Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein, die CO2-Emissionen entsprechend gesenkt werden – besonders in den Bereichen Industrie und Verkehr. Benzin, Gas und Heizöl werden deshalb jedes Jahr teurer. Die finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger sollen zwar gedeckelt werden – so sollen sich auch die Vermieter an den gestiegenen Heizkosten beteiligen – doch eins ist klar: Die Kosten für den Klimaschutz müssen alle tragen.

Die Industrie steht dem verschärften Klimaschutzgesetz skeptisch gegenüber. "Es hilft dem Weltklima nichts, wenn wir die innovative Industrie in Deutschland zerstören und die Produktion in Regionen abwandert, in denen für das gleiche Ergebnis wesentlich mehr Kohlendioxid ausgestoßen wird", kritisiert der Verband der Automobilindustrie.

Diskutieren Sie mit!

Wird der Klimaschutz zum Jobkiller oder ist er eine Zukunftschance? Wie können wir das Klima schützen und unseren Wohlstand erhalten? Wie wollen wir uns in Zukunft mit Energie versorgen? Welche Kosten kommen auf die Bürgerinnen und Bürger zu? Was ist uns der Klimaschutz wert?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Staatsminister für Wirtschaft und Energie und Lisa Badum, klimapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.

Mitmachen - auch online!

Sie können sich jederzeit online an der Diskussion beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar hier auf unserer Homepage oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Fragen, Wünschen und Beschwerden!