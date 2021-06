Missglückter Protest vor EM-Spiel: Greenpeace unter Beschuss

Für Greenpeace war es ein klassisches Eigentor. Eigentlich wollte die Umweltorganisation vor dem Spiel Deutschland-Frankreich gegen den EM-Sponsor VW protestieren. Der Plan: Ein Aktivist sollte aus der Luft einen Latexball mit dem aufgedruckten Motto "Kick out Oil" auf den Rasen herunterlassen. Stattdessen aber landete der Mann selbst unsanft auf dem Spielfeld der Münchner Arena. Mit seinem Gleitschirm hatte er sich in einer Seilkonstruktion am Stadiondach verheddert, geriet ins Taumeln und musste notlanden.

Bei der Aktion des 38-Jährigen wurden nach Polizeiangaben zwei Männer am Kopf verletzt, die zwar nicht notärztlich versorgt werden mussten, aber zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus gebracht wurden. Das Polizeipräsidium München teilte mit, dass gegen den festgenommenen Piloten aus Baden-Württemberg wegen "verschiedener Delikte nach dem Strafgesetzbuch und dem Luftverkehrsgesetz" ermittelt wird. Für mehr Sicherheit bei den nächsten Spielen werde der Einsatz von Hubschraubern erwogen, sagte ein Sprecher.

Scharfschützen schießen wegen Greenpeace-Aufschrift nicht

Der Mann gefährdete mit der Aktion offenkundig nicht nur andere, sondern auch sich selbst. "Man hat aufgrund der Beschriftung 'Greenpeace' davon abgesehen, dass Scharfschützen hier eingegriffen haben", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der "Bild". Er fügte hinzu: "Wenn die Polizei zu einer anderen Einschätzung gekommen wäre, dass es sich um einen Terror-Anschlag handeln könnte, dann hätte der Flieger die Aktion möglicherweise mit seinem Leben bezahlen müssen."

Die Polizei wurde nach Angaben eines Greenpeace-Sprechers über die Protestaktion des Motorschirm-Piloten informiert. Unmittelbar vor der Aktion sei Beamten innerhalb und außerhalb des Stadions Bescheid gegeben worden. Die Polizei bestätigte diese Angaben allerdings nicht.

Seibert und Söder verurteilen Greenpeace-Aktion

Die Bundesregierung kritisierte die missglückte Protestaktion scharf. "Das war eine unverantwortliche Aktion, die Menschen in große Gefahr gebracht hat", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert. Sie sei zwar "Gott sei Dank einigermaßen glimpflich" ausgegangen, was auch "eine große Erleichterung" sei. Trotzdem sollten die Verantwortlichen "schon selbstkritisch den Sinn solcher Aktionen hinterfragen, bei denen es um maximales Spektakel für maximale PR-Wirkung" gehe, sagte Seibert.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder kündigte Konsequenzen für den Aktivisten an. "Das wird genau behandelt, das sind klare Verstöße", sagte der CSU-Chef dem Bayerischen Rundfunk: "Sowas ist kein Kavaliersdelikt."

Unionspolitiker fordern Prüfung der Gemeinnützigkeit

Im Raum stehen aber nicht nur juristische Folgen, sondern auch politische - zumindest aus Sicht der Union: "Nach dem Vorfall von gestern mit einer ernsthaften Gefährdung der Stadionbesucher wird es Zeit, die Gemeinnützigkeit von Greenpeace zu überprüfen", twitterte der CDU-Politiker Friedrich Merz. Die CSU schloss sich der Forderung an und sprach von "Ökoextremismus". Generalsekretär Markus Blume erklärte auf Twitter: "Wer mutwillig Menschenleben gefährdet, dem gehört die Gemeinnützigkeit entzogen." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte zudem: "Greenpeace muss jetzt darlegen, ob im Umfeld der Fußball-EM weitere Aktionen geplant sind oder waren."