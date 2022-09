"Iss doch naheliegend": Regionale Produkte weiter im Trend?

"Qualität muss nicht teuer sein"

Auch Bäcker Jürgen Lenzer aus Lauingen kämpft mit den gestiegenen Energiepreisen: In der Bäckerei brauche er viel Strom und Heizöl. Die Lage sei deshalb sehr angespannt. Auch er habe die Preise für seine Backwaren noch nicht angehoben. Das bedeutet aber auch, dass sein Betrieb derzeit „aus der Reserve“ lebt, so Lenzer. Der Bäcker verarbeitet bereits seit Jahren vorwiegend regionale Zutaten in seinen Produkten und hat für die Genusswochen ein neues Brot kreiert mit Linsen von der Schwäbischen Alb. Außerdem gibt es Seelen, gewürzt mit Kümmel, der in der Region angebaut wird. Und ein traditionelles schwäbisches Hefegebäck: Seelenbrezen. "Die hat man früher seinem Patenkind geschenkt", sagt Lenzer. Er will in seinen Produkten Tradition und Moderne zusammenbringen und sich so abheben von der Billigkonkurrenz im Supermarkt. "Ich glaube, dass die schwäbischen Genussprodukte ihre Kundschaft haben", sagt der Bäckermeister. Jemand, der sparen muss beim Essen, den würden Bäckereien wie seine wohl nicht erreichen. Aber, gibt er zu Bedenken, Qualität muss nicht teuer sein: Wenn man statt Brezen oder Semmeln ein Kilo Mischbrot kaufe, für etwa 3,80 Euro, habe man ein gutes Produkt und "viel fürs Geld". Früher habe man oft "Dreipfünder" gebacken. Vielleicht gehe der Trend wieder dahin.

Die Regionalen Genusswochen gehen vom 25. September bis zum 9. Oktober und finden in den schwäbischen Landkreisen Dillingen, Donau-Ries und Günzburg statt. Organisiert und begleitet wird das Projekt vom Regionalmarketingverein Donautal Aktiv. Das Programm ist online auf der Seite von Donautal Aktiv zu finden, die Aktionen werden außerdem unter dem Hashtag #WirmachenGenuss in den sozialen Medien wie Instagram begleitet.