Integrationspreis: Bäckermeister für Engagement ausgezeichnet

Der Bäckermeister Reiner Dietl aus Elisabethszell wird am 27. September mit dem Integrationspreis der Regierung von Niederbayern ausgezeichnet. Das meldet die Regensburger Nothilfe-Organisation Space-Eye, die Reiner Dietl unter anderem mit einer mobilen Backstube in der Ukraine unterstützt hat.

Hilfslieferungen, Ausbildung und Adoption

Zusätzlich haben Dietl und Space-Eye in den vergangenen Monaten immer wieder Hilfslieferungen in die Ukraine durchgeführt, vor allem von Nahrungsmitteln und Medikamenten. Außerdem hat Dietl 2015 einen damals 17-jährigen afghanischen Jungen bei sich aufgenommen, in seiner Backstube ausgebildet und schließlich adoptiert. Space-Eye-Gründer Michael Buschheuer sagte: "Reiner Dietl ist ein Mensch, der mit dem Herzen sieht. Und dieses Herz ist ganz besonders groß. Ich bin stolz und glücklich, mit ihm arbeiten zu dürfen."

Wertschätzung für die Integrationsarbeit vor Ort

Niederbayerns Regierungspräsident Rainer Haselbeck begründete die Auszeichnung damit, dass sie Ausdruck einer "besonderen Wertschätzung für die Integrationsarbeit vor Ort" sei. Ohne solches Engagement sei Integration zum Scheitern verurteilt. Die Ehrung Dietls gehe auf einen Vorschlag des Straubing-Bogener Landrats Josef Laumer (CSU) zurück. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert.

Bei der Verleihung am 27. September im großen Sitzungssaal der Regierung von Niederbayern in Landshut werden noch weitere Niederbayern mit dem Integrationspreis ausgezeichnet. Die Veranstaltung beginne um 14 Uhr, heißt es aus der Pressestelle der Regierung.