Bäcker mit Herz: Afghane adoptiert, Ukrainer als Pflegekind

Drei Kulturen, eine Leidenschaft: Bäckerhandwerk

Ein junger Mann aus Afghanistan: adoptiert. Ein junger Mann aus der Ukraine: Pflegesohn. Was sagt da Reiner Dietls leibliches Kind, der 16-jährige Felix? "Ganz normal, ist halt Familie!" Dann lacht er und schwärmt vom Urlaub mit seinen Brüdern, vom Schwimmen im Meer, von der gemeinsamen Zeit.

Die Dietls: international und bunt. Eine Konstellation, die das Fortbestehen der Bäcker-Familie zu garantieren scheint: Sasan ist mittlerweile sogar Teilhaber der Bäckerei und für Ruslan und Felix ist klar: Auch sie werden in den Familien-Betrieb einsteigen.

Bäcker und Space-Eye: Weihnachtstruck in die Ukraine

Und für Reiner Dietl ist klar: Seine Hilfsbereitschaft geht weiter. Der Niederbayer startet gemeinsam mit der Regensburger Hilfsorganisation Space-Eye am 16. Dezember einen Weihnachtstruck: Nudeln, Kekse und Kosmetik-Artikel sollen in Paketen zu den Menschen in die Ukraine gebracht werden. Die Pakete nimmt Dietl in seiner Bäckerei in Elisabethszell an – und fährt sie selbst in die Ukraine.