Inside USK: Polizei-Spezialkräfte bei Demos im Einsatz

Polizei und USK verfolgen deeskalierende Strategie gegenüber Demonstranten

Tatsächlich ist der sogenannte schwarze Block bei der Demonstration mit dabei. Die Gruppe setzt sich aus Personen der autonomen und linksextremen Szene zusammen. Sie sind teilweise gewaltbereit. Zu Beginn der Demo verläuft vorerst alles friedlich. Solange das so bleibt, verfolgen sowohl USK als auch Polizei eine deeskalierende Strategie. Die massive Präsenz der Einsatzkräfte soll abschreckend wirken, sodass ein Eingreifen im Idealfall gar nicht nötig ist. Aber genau für dieses Vorgehen stand die Polizei in der Vergangenheit in der Kritik. Der Vorwurf der Demonstranten: Die Polizei wende unnötig Gewalt an. Soweit soll es in München gar nicht erst kommen

Max und seine USK-Kollegen halten sich im Hintergrund: "Wir sind die Feuerwehr, wenn doch etwas passieren sollte." Max kontrolliert am Rand der Veranstaltungsfläche Demonstranten, die vermummt sind mit Mützen, Brille und FFP2-Masken. Das ist auf solchen Demonstrationen verboten. Aber auch die Kontrolle verläuft friedlich: "Das war ohne Vorkommnisse im Nachgang, darum konnten die jetzt ganz normal an der Demo teilnehmen", erklärt Max.

Großaufgebot schon auf der A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen

Einen Tag später, am Sonntag, protestieren die G7-Gegner in Garmisch-Partenkirchen. Hier ist der USKler Felix mit seinem Team im Einsatz. Ihre Arbeit beginnt schon auf dem Weg von München zum Demonstrationsort. Sie begleiten Reisebusse mit Versammlungsteilnehmern bereits auf der Autobahn, denn auch hier könnten gewaltbereite Demonstranten dabei sein. Entwarnung: Der Verdacht hat sich nicht bestätigt. Im Bus scheinen keine gewaltbereiten Demonstranten zu sitzen. Für Felix das Zeichen zum Abzug: "Das ist komplett entspanntes Klientel, kein Auftrag für uns, fürs USK. Dementsprechend haben wir jetzt nur noch Teilkräfte hier, sollte doch Unterstützung benötigt werden. Aber für uns bedeutet es jetzt erstmal weiter nach Garmisch."

Die Demo in Garmisch-Partenkirchen führt hier über eine dreieinhalb Kilometer lange Strecke - unter anderem durch die Fußgängerzone. Felix beobachtet die Teilnehmer mit voller Konzentration. Manche Demonstranten, die Schwierigkeiten machen könnten, kennt Felix schon von anderen Einsätzen. "Es ist auch immer ein klares Signal, wenn sich viele schwarz kleiden und Masken übers Gesicht ziehen. Dann sollte man schon mal genauer hinschauen. Ansonsten gibt es tatsächlich ganz viele individuelle Szenarien, die bei uns das Bauchgefühl wecken, dass das vielleicht ein Klientel ist, das wir betreuen sollten."

Doch dann die Ansage: Rückzug für das USK. Sie sollen sich nur noch am Rand der Demo aufstellen. Auch das gehört mittlerweile zur Strategie der Polizei. "Die uniformierten Kräfte sind genug und wir sind wirklich nur für den Notfall da, deswegen ziehen wir uns ein bisschen zurück, dass wir auch gar nicht erst in den Fokus geraten", erklärt Felix.

Positive Bilanz des G7-Einsatzes: Wenige Einsätze, kaum Gewalt

Im Verlauf beider Demonstrationen in München und Garmisch-Partenkirchen kommt es zwar zu kleineren Handgemengen, doch es bleibt dabei: Die USK-Beamten müssen nicht eingreifen. Die Polizeihundertschaften vor Ort können die Situationen allein bewältigen. Die Bilanz für Felix: Ein intensives Wochenende mit 170 Arbeitsstunden, keine besonderen Vorkommnisse.

Braucht es also die massive Polizeipräsenz inklusive USK-Einheiten? Auf jeden Fall, sagt Felix: "Die Nacht war kurz, die Einsatzphasen waren lang, es hat nicht viel gegeben aus polizeilicher Sicht. Aber wenn man natürlich weniger Einsatzkräfte auf die Beine stellt, wird die Einsatzbelastung für den einzelnen Beamten umso höher und irgendwann dann untragbar."